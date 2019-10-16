"Его борьба вдохновила тысячи патриотов" - презентовали видео о Бандере

В ролике использованы архивные фото и кадры из документального цикла Тараса Химича "Хроника УПА"

Украинский институт национальной памяти выпустил исторический ролик о Степане Бандере, приуроченный к Дню защитника и 77-ой годовщине создания Украинской Повстанческой Армии.

Видео, созданное совместно с Bober Film Studio, стало продолжением начатого Институтом цикла "Люди эпохи".

"Степан Бандера стал одним из символов борьбы Украины за независимость в ХХ веке. Долгое время советская пропаганда пыталась дискредитировать его имя, вешая клеймо "бандеровца" каждого, кто осмеливался мечтать о независимой Украине, и распространяя о Бандере различные выдумки. Это же сейчас продолжает делать и российская пропаганда, эксплуатируя эти мифы для разжигания войны на востоке Украины. Но историческая справедливость берет верх, и сегодня Степан Бандера занимает достойное место в пантеоне героев, отдавших жизнь за украинскую идею", - отметила первый заместитель председателя Украинского института национальной памяти Алина Шпак.

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В ролике использованы архивные фото и кадры из документального цикла Тараса Химича "Хроника УПА".

Степан Бандера стал одним из героев выставки "Фактор свободы", которая ко Дню защитника Украины открылась во всех регионах Украины. Выставка анализирует роль Ивана Мазепы, Симона Петлюры и Степана Бандеры в украинской истории и попытки России уничтожить в человеческой памяти добрую память о них.