Министр культуры назвал Бандеру неоднозначной фигурой

Министр культуры не будет менять закон о декоммунизации. Фото: shukach.com

Владимир Бородянський, министр культуры считает, что снос памятников не изменит сознания. Но менять закон о декоммунизации не будет.

"Мое отношение вообще положительное, но всегда есть" но ". Давайте так: я за то, чтобы мы называли вещи своими именами. В нашей истории были ужасные страницы и хорошие страницы. И тот режим, который был 70 лет на нашей территории, привел к большим потерям. и привел к достижениям, тоже нельзя этого отрицать. Но самое страшное, что он привел к потерям интеллектуальных, ментальных и ужасных физических, человеческих потерь ", - сказал министр.

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Он добавляет, что фигура Степана Бандеры является неоднозначной. Его по-разному воспринимают в разных городах Украины.

"Это же наша общая история. Она еще болит у многих людей. И для того, чтобы принимать решения о названиях, никак названия, героизацию, никак героизацию, мы должны осознать, что у нас в истории были разные периоды. Бандера боролся за свое видение независимости Украины? Боролся, это правда. он был белый? Черный Какого цвета он был? Мы же понимаем, что в нем есть неоднозначность ... Его по-разному воспринимают во Львове и Харькове, например ", - пояснил министр культуры.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский начал говорить на украинском через "обязанность чиновника".