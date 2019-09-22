На выставке представили личные вещи Степана Бандеры

В областном музее освободительной борьбы Ивано-Франковска показали личные вещи Степана Бандеры к 60-й годовщине его убийства.
Среди них были фотоаппарат, часы, кольцо и трезубец с рабочего кабинета, рассказали в сюжете UA: Карпаты.
Сейчас эти вещи хранятся в Музее Степана Бандеры в Старом Угринове.
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Директор Музея освободительной борьбы Ярослав Коретчук говорит, что вещи лидера ОУН сохранились только в его родных и друзей за рубежом.
Фотоаппаратом, который есть в музее, Степан Бандера пользовался за несколько дней до гибели.
Во Львове в День памяти погибших защитников Украины, 29 августа, неизвестные разрисовали коммунистически советскими символами памятник Степану Бандере.
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