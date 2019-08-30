"Львов, шок...": памятник Бандере осквернили серпом и молотом

Во Львове в День памяти погибших защитников Украины, 29 августа, неизвестные разрисовали коммунистически советскими символами памятник Степану Бандере.
О депутат Львовского городского совета Игорь Дякович написал в Facebook.
"Чем занимается полиция? Львов, шок...", - отметил в заметке под фотографиями с места происшествия депутат.
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В тот же день неизвестные разрисовали в городе Винники возле Львова символами коммунистического режима статую Матери Божией остановку общественного транспорта и хозяйственное здание.
В Тернополе на городском кладбище на улице Микулинецкой вандалы повредили могилы бойцов АТО.
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