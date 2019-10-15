В Полтаве показали выставку с воображаемыми профилями Мазепы, Петлюры и Бандеры в соцсетях

Фото: Ольга Стенько

15 октября в Полтаве презентовали выставку, которая моделирует профили в соцсетях выдающихся украинских исторических фигур - Ивана Мазепы, Симона Петлюры и Степана Бандеры.

Корреспондент Gazeta.ua побывал на открытии.

Выставка "Фактор свободы. Мазепинцы. Петрюровцы. Бандеровцы" готовили более полугода. Впервые ее экспонировали по случаю Дня Независимости Украины. Несколькометровые стенды представили на Крещатике в Киеве.

"В то время горели леса в Сибири, но российские телеканалы, не уделяя внимание этим пожарам, выпустили сюжеты о нашей выставке по 5 минут. Эти телеканалы продолжили многовековую кампанию дискредитации Мазепы, Петлюры и Бандеры", - отметил региональный представитель Украинского института национальной памяти в Полтавской области Олег Пустовгар.

Идея выставки принадлежит бывшему главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу. В создании экспонатов приняли участие более десяти авторов.

Автор: Ольга Стенько В Полтавском краеведческом музее открыли выставку "Фактор свободы. Мазепинцы. Петрюравцы. Бандеровцы"

Впервые в истории историко-выставочной деятельности Украины выбрали именно такой формат адаптации к соцсети Фейсбук. Таким образом организаторы стремились привлечь к теме можно больше людей. Персоналии выбрали не случайно. В этом году совпали три юбилея: 380 лет назад родился Иван Мазепа, 140 лет назад - Симон Петлюра, 110 лет назад родился Степан Бандера.

Выставка рассказывает о трех украинцах, чьими именами называли целый народ - Мазепе, Петлюре и Бандере. Ведь до сих пор их последователей, которые борются за независимость и государственность Украины называют мазепинцами, петлюровцами и бандеровцами.

Организаторы предполагают, кого бы зафрендили Мазепа, Петлюра и Бандера, которые бы места показала их гугл-карта, какие заметки они писали бы в своих профилях.

Например, в профиле Ивана Мазепы указано, что образование он получил в Киево-Могилянской коллегии по специальности "риторика", Девентерской школе пушкарей (артиллерия) и в Краковской академии. Есть фото с дорожным указателем "Мазепинцы 25", а также лозунг "Же през саблю имеем права!". Среди друзей у гетмана можно увидеть шведского короля Карла XII.

"Мне очень нравится. Я интересуюсь этой темой, у меня много книг о Мазепе и Петлюре. Выставка подтвердила то, что я уже знаю. Напоминает важные вещи - ведь память может подвести. Больше всего поразил стенд о пропаганде - люди же идут на нее, это меня очень тревожит. Потому что люди не интересуются, не читают книг. Через такой формат, возможно, до них дойдет ", - считает посетительница выставки Елена Кича.

Автор: Ольга Стенько Полтавский лирник Иван Новобранец

На открытии выставки каждому разделу посвятили музыкальное сопровождение. Звучали "Дума" Ивана Мазепы, песня "За Украину, за її волю" времен Петлюры и гимн воинов УПА "Зродились ми великої години". Мероприятие посетило много людей - не всем желающим нашлись места в зале на открытии.

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"Мне импонирует, что взяли именно эти этапы, когда не просто какие-то освободительное движение, потому что они все время были. А именно эти три этапа, когда утверждали Украины. Мазепа, который положил все для того, чтобы восстановить государственность, так же Симон Петлюра и Степан Бандера. Выставку хорошо структурировали, выбрав этапы государства ", - поделилась впечатлениями полтавка Зоя Коваленко.

Выставка продлится в течение двух недель. Затем стенды планируют экспонировать в учебных заведениях Полтавы, а впоследствии покажут в районных краеведческих музеях Полтавщины. Одновременно с Полтавой такие же выставки проводят во всех областных центрах Украины.

77 лет назад Украинская Повстанческая Армия боролась за Украинскую самостоятельную соборную державу "без холопа и без пана". Сегодня украинские националисты ХХІ века продолжают эту борьбу.