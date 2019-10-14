Мы идем под лозунгом "Защитим украинскую землю", а это означает – капитуляции не будет - Тягнибок

77 лет назад Украинская Повстанческая Армия боролась за Украинскую самостоятельную соборную державу "без холопа и без пана". Сегодня украинские националисты ХХІ века продолжают эту борьбу.

Об этом заявил 14 октября глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок, обращаясь ко всем патриотам Украины, которые собрались в столице на Марш славы УПА.

Автор: прес-служба ВО "Свобода" Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве, 14 октября

"Впервые Марш славы УПА мы провели в 2005 году. Сегодня, в 2019-м, это уже в четырнадцатый раз. Некоторые сыромудрые умники каждый раз спрашивают: "А что же вы там "намарширували?" Отвечаю.

Сегодня 14 октября – большой государственный праздник. А не было бы этого никогда, если бы мы с тысячами украинцев не добивались этого годами.

Не было бы и где праздновать, если бы сотни националистов, в частности, свободовцев, не положили жизнь в борьбе за Украину. И на Майдане, и на войне.

14 октября – большой государственный праздник. А не было бы этого никогда, если бы мы с тысячами украинцев не добивались годами

Не было бы улиц и проспектов, названных именами наших героев. Не было бы решений местных советов об использовании красно-черных флагов в праздничные дни.

Не было бы приветствия "Слава Украине! Героям Слава!" в армии.

Не было бы декоммунизации. Потому что именно наш марш 14 октября, наша работа в парламенте и в органах местной власти, наши многолетние акции и митинги были первым противопоставлением коммунистам. Именно это убедило общество, что декоммунизация необходима, а власть заставило подчиниться.

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В конце концов, даже то, что сегодняшняя далекая от украинских национальных приоритетов, власть отмечает этот праздник – также наша заслуга.

Всегда стояли и стоим на страже украинских национальных интересов

Тем временем псевдонационалистическая оппозиция, как видите, свои марши начала организовывать. И делают это те самые люди, которые на протяжении 14 лет называли нас "фашистами". Те, которые призвали украинцев каяться перед другими нациями за мифические "преступления" бандеровцев и даже сами опускались на колени, прося прощения от имени Украины за "геноцид", которого не было в природе. Против федерализации Украины сегодня выступают те, что вчера собирались в конфедерацию с РФ, а против особого статуса Донбасса и "формулы Штайнмайера", которой он предусмотрен, – те, что собственноручно все это писали и голосовали за это в парламенте.

Те, которые называли нас "циничными бандерами", сейчас в первые ряды бандеровцев лезут. Но на самом деле то мы, настоящие националисты-бандеровцы, всегда стояли и стоим на страже украинских национальных интересов.

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Вспомните 2014 год: фракция "Свободы" в ВРУ единственная не голосовала за закон "Об особом статусе Донбасса". Вспомните 2015 год: украинские националисты, добровольцы и волонтеры – защитники Конституции – не позволили записать в Основной Закон так называемый закон об особом статусе Донбасса, очередность исполнения которого позже предложил Штайнмайер своей "формулой".

Тогда власть устроила кровавую провокацию, нас пытались сломать и уничтожить, десятки националистов посадили за решетку. Но мы выстояли и победили. И победим сейчас.

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Крупнейшая ежегодная политическая акция в Украине – марш 14 октября – кроме почтения памяти героев, как всегда, выдвигает актуальные требования нации. Мы идем под лозунгом: "Защитим украинскую землю!", а это значит: капитуляции не будет! Ни через реализацию так называемой формулы Штайнмайера, ни через распродажу земли и грабеж украинцев олигархами и иностранным капиталом. Ведь, как писал краевой Провод ОУН на Средне-восточных украинских Землях Дмитрий-Мирон Орлик в труде "идея и Чин Украины", "право на украинскую землю и украинские богатства есть только в украинского народа, потому что эту землю получили своей кровью и трудом его предки... Украинский национализм не позволит спекуляцию землей".

Право на землю и богатства есть только в украинского народа

Мы, все здесь присутствующие, сделаем все, чтобы Украина развивалась так, как завещали наши предки. Во имя славы сотен собратьев, которые отдали жизнь за нас и за будущее наших детей, сделаем все, чтобы Украина наконец стала такой, о которой они мечтали, – самостоятельной, соборной, богатой и украинской.

За нами – слава героев, перед нами – большое будущее Украины. Есть "Свобода" – будет Украина! Украина – превыше всего!", – отметил Олег Тягнибок.

14 октября по улицам столицы прошел Марш УПА "Защитим украинскую землю!" в честь 77-летия создания Украинской повстанческой армии. Собрались представители Всеукраинского объединения" Свобода", Нацкорпуса, "Сокола" и других патриотических организаций. "Главное требование нынешнего Марша – не допустить утраты территориальной целостности и государственного суверенитета Украины ни через реализацию так называемой "формулы Штайнмайера", ни через распродажу земли и грабеж украинцев олигархами и иностранным капиталом", - говорят организаторы. Марш УПА - традиционное шествие украинских националистов к празднику Покрова и Дню создания УПА. Впервые организована в 2005 году ВО "Свобода".