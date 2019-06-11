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вторник, 11 июня 2019 17:29

Духовенство выступило против памятника Хмельницкому

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Духовенство выступило против памятника Хмельницкому
11 июня 1888-го открыли памятник Богдану Хмельницкому в Киеве. Фото: Kiyvmaps

Памятник гетману Богдану Хмельницкому торжественно открыли на Софийской площади 11 июня 1888-го. Его приурочили к 900-летию принятия христианства на Руси.

В середине XIX в. украинская интеллигенция планировала установить памятник Хмельницкому. Оспаривали место. Одни предлагали Переяслав, где 1654-го состоялась Переяславская рада. Другие - Киев - куда гетман торжественно въехал в декабре 1648-го после освобождения Правобережной Украины от поляков.

Авторство идеи делят между собой украинский историк, профессор Киевского университета им. Святого Владимира Николай Костомаров и ректор университета Михаил Максимович. Поддерживает идею также председатель Киевской археографической комиссии Михаил Юзефович. Пишут ходатайство в имперское правительство. Получают согласие.

Концепция памятника менялась несколько раз. Сначала планировали поставить рядом с гетманом других фигур казачества. Однако средств от пожертвований поступало мало. Решают оставить только гетмана на коне.

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Работу над проектом проводит знаменитый живописец и скульптор Михаил Микешин. Средства на памятник выделяет украинский предприниматель-миллионер и меценат Павел Харитоненко.

Морское ведомство жертвует на памятник 25,6 т. старой корабельной меди. Ее отливают в Санкт-Петербурге на литейном заводе Берда. 1879-го памятник доставляют в Киев. Однако из Петербурга приходит запрет. По проекту булава гетмана должна быть направлена ​​в сторону Польши. Но при этом хвост его лошади был обращен на Софийский собор. Это возмутило прихожан и духовенство. Установку памятника отложили.

Лишь 1888-го, когда Киевская городская управа отдала под памятник значительное количество гранита, железный гетман занял почетное место в сердце столицы.

27 мая 1654 года польский король Ян ІІ Казимир обратился с универсалом-призывом к украинцам вернуться в Речь Посполитую.

Сделал это в ответ на заключение Переяславских статей между Украиной и Москвой. По их условиям, Гетманщина переходила под протекторат Московского государства.

Гетман Богдан Хмельницкий не согласился. 10 июля 1654-го был заключен союзнический договор между Речью Посполитой и Крымским ханством.

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Дата
11
июня

Духовенство выступило против памятника Хмельницкому

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