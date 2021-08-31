Дрались за воду. В пустыне раскопали десятки жертв военных столкновений

В чилийской пустыне Атакама нашли природно мумифицированные останки людей, убивавших друг друга 3 тыс. лет назад.

Ученые исследовали останки 194 взрослых людей, похороненных на древних кладбищах в пустынной долине Азап, некогда самой плодородной в стране. У значительной части мумий на телах обнаружили следы от ударов булавами, ножами, палками, а также от попадания стрел и метательных снарядов, сообщает Science Alert.

Автор: Standen et al., JAA, 2021 Люди погибали во время военных столкновений за ресурсы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В пустыне обнаружили следы человека, которым 120 тыс. лет

Исследователи предполагают, что люди шли на жестокость из-за ограниченных ресурсов - воды и плодородной земли. Земледелием можно было заниматься только в небольших долинах и оазисах.

"Переехать из этих продуктивных оазисов или потерять их означало столкнуться с бесплодными ландшафтами без воды и ресурсов для существования. Эта новая социально-культурная структура и землепользование могли спровоцировать социальную напряженность, конфликты и насилие среди групп земледельцев", - говорят ученые.

Они также добавляют, что лидеры пытались удержать власть и увеличить престиж, пытаясь контролировать производственные пространства и создавая искусственную социальное неравенство.

Недавно старейшие в мире мумии культуры Чинчорро на севере Чили добавили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Возраст мумий, найденных в начале ХХ в., превышает 7 тыс. лет. То есть им на 2 тыс. лет больше, чем самым известным египетским мумиям. Мумии - свидетельства культуры морских охотников-собирателей, которые жили на засушливом и враждебном северном побережье пустыни Атакама примерно с 5450 года до н.э. по 890-й до н.э. Объекты представляют старейшее из известных в мире археологических свидетельств искусственной мумификации тел.