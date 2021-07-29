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четверг, 29 июля 2021 17:28

Самых старых в мире мумий добавили к мировому наследию ЮНЕСКО

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Самых старых в мире мумий добавили к мировому наследию ЮНЕСКО
На кожу головы пришивали пасма черных волос, а затем трупы окрашивали в красный или черный цвет. Младенцы получали самые изысканные мумификации, что привело экспертов к мысли, что это было средство для родителей оплакивать их раннюю смерть / Reuters

Старейшие в мире мумии культуры Чинчорро на севере Чили добавили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Возраст мумий, найденных в начале ХХ в, превышает 7 тыс. лет, что на 2 тыс. лет больше самых известных египетских мумий. Об этом пишет Daily Mail.

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Во время 44-й сессии Комитета всемирного наследия, который проходит онлайн из китайского города Фучжоу, ООН добавила поселение и искусственную мумификацию культуры Чинчорро в престижный список.

Мумии - свидетельства культуры морских охотников-собирателей, которые жили на засушливом и враждебном северном побережье пустыни Атакама примерно с 5450 года до н.э. по 890 г. до н.э. Объекты представляют старейшее из известных в мире археологических свидетельств искусственной мумификации тел.

На этих памятках обнаружены инструменты, сделанные из минеральных и растительных материалов, а также простые инструменты из кости и раковин, которые позволили интенсивно использовать морские ресурсы. Анализ химического состава костей показывает, что 90% рациона Чинчорро составляли морепродукты. Они были рыбаками и охотниками-собирателями в районе, где встречаются пустыня и Тихий океан.

Процесс мумификации заключался в удалении органов, кишечника и тканей, затем срывании кожи и повторной сборке трупа с помощью палочек и шерсти животных. Густые черные волосы пришивались к коже головы, а трупы окрашивались в красный или черный цвет с использованием грязи, пигментов, марганца и оксида железа. К настоящему времени обнаружено более 300 мумий Чинчорро, в том числе красные, черные и перевязанные.

В отличие от египтян, которые оставляли мумификацию для членов королевской семьи, Чинчорро расчленяли и собирали тела умерших мужчин, женщин и детей всех социальных слоев. До сих пор не совсем понятно, какой цели мумификация служила в культуре или космологии Чичорро. Эксперты предполагают, что это был способ не дать трупам напугать живых, тем более что не хоронили мертвецов глубоко. Поскольку там сухо, трупы практически не разлагаются.

Комитет всемирного наследия объявил, что всего к списку добавлено 13 новых объектов, в том числе древний город Дхолавира в Индии, курортный город Ницца во Франции, доисторическое поселение Дзёмон на японском острове Хоккайдо, мечети в суданском стиле на севере Кот-д'Ивуара, германские города Шпейер, Вормс и Майнц в долине Рейна, где проживала яркая еврейская община в ХI-XIV в.

В Египте археологи нашли мумию с амулетом в виде золотого языка. Исследователи предположили, что амулет должен был позволить умершему говорить в загробной жизни.

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