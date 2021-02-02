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вторник, 02 февраля 2021 16:44

Во рту мумии обнаружили язык из золота

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Во рту мумии обнаружили язык из золота
Язык из золота у мумии мог служить амулетом в потустороннем мире. Фото: Egyptian antiquities ministry

В Египте археологи нашли мумию с амулетом в виде золотого языка. Исследователи предположили, что амулет должен был позволить умершему говорить в загробной жизни.

Выясняют, имел ли человек дефект речи при жизни. Не понятно, почему язык сделали именно из золота, говорится в заявлении Министерства древностей Египта.

Египетско-доминиканская команда археологов обнаружила мумию в одном из 16 захоронений в Тапосирис-Магни. Там есть храм Осириса и Исиды. Богиня была одновременно его женой и сестрой. Ранее археологи обнаружили клад монет с портретом Клеопатры VII. Можно предположить, что храмы использовались во время ее правления.

Найденным погребением около 2 тыс. лет. В одной из могил обнаружили тело женщины с посмертной маской, которая покрывала большую часть ее тела.

В двух захоронениях нашли папирус с текстом. Его расшифровывают. Одна из мумий имела на себе золотые украшения Осириса.

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Археологи нашли несколько статуй погребенных. Они хорошо сохранились.

Захоронение относятся к периоду, когда Египтом правили или потомки одного из полководцев Александра Македонского Птолемеи, или Римская империя.

В египетском некрополе Саккара археологи нашли древний погребальный храм и 52 могильные шахты с саркофагами. Последние находки датировали периодом Нового царства - XVI - XI в. до н. е.

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