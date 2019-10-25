Дети с сигарами и женщины-носильщицы - как жили потомки индейцев 100 лет назад

Фото: loc.gov

Gazeta.ua предлагает посмотреть фотографии, сделанные Центральной Америке - на территории современной Гватемалы. Фото датируются 1910-1920-ми годами. Хранятся в Библиотеке Конгресса США.

На фото есть дети, которые курят сигары. Именно с Гватемалой, а не Кубой историки связываю появление сигар. Там нашли сосуд с изображением мужчины, который курит табачные листья, перевязанные нитью. Предполагают, что это был индеец майя. Сам процесс курения индейцы называли "сегар". От этого слова в дальнейшем и пошли "сигары".

Гватемальцы даже своего покровителя - Святого Симона изображают с курением. В храмах в рот скульптуре святого вставляют зажженную сигарету или сигару.

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В начале ХХ века в Гватемале местные жители работали на кофейных плантациях. Зерна продавали в Европу. Вторым экспортным товаром были бананы. Их плантации начали закладывать американцы, после разрешения брать земли в аренду.

В цифровом архиве Университета Висконсин-Милуоки в США сохраняются цветные фотографии сделаны в Монголии в 1964-м. За 40 лет до того здесь провозгласили Монгольскую Народную Республику. Высшим органом народной власти был Великий народный хурал. Но страна была зависима от Советского Союза. Другие государства ее не признавали.