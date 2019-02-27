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четверг, 28 февраля 2019 10:05

Кони, буддисты и хрущевки - как жили монголы в 1960-х
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Подборка фото, которые сделали в Монголии в 1964-м
Фото: uwm.edu
Подборка фото, которые сделали в Монголии в 1964-м
Подборка фото, которые сделали в Монголии в 1964-м
Подборка фото, которые сделали в Монголии в 1964-м
Подборка фото, которые сделали в Монголии в 1964-м

В цифровом архиве Университета Висконсин-Милуоки в США сохраняются цветные фотографии сделаны в Монголии в 1964-м.

За 40 лет до того здесь провозгласили Монгольскую Народную Республику. Высшим органом народной власти был Великий народный хурал. Но страна была зависима от Советского Союза. Другие государства ее не признавали.

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Действовала однопартийная коммунистическая система, которая содержалась благодаря финансовой и военной поддержке СССР.

В 1949 году страну признал Китай и это начали делать другие государства. В 1961-м Монголия стала членом ООН.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку цветных фото, которые были сделаны в Узбекистане в 1959-м. На них запечатлено тогдашнюю жизнь узбеков.

С 1930-х здесь начинается индустриализация: строятся крупные заводы и фабрики, основывают города. Люди страдают от сталинских репрессий.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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