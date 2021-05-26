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понедельник, 31 мая 2021 09:45

"Цветочками-птичками не стоит пачкать тело" - блогерка набила на руке портрет офицера Украинской галицкой армии

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Автор: предоставила Роза Туманова
  "Елена Степанив - некая "солдат Джейн", но реальная и наша", - говорит Роза Туманова
"Елена Степанив - некая "солдат Джейн", но реальная и наша", - говорит Роза Туманова

Блогерка Роза Туманова вытатуировала на руке портрет офицера Украинской галицкой армии, историка и общественного деятеля Елены Степанив. Это - первая женщина в Европе,которая официально была зачислена в армию в звании офицера.

"Елена Степанив - украинка, которой пришлось бороться за возможность защищать свою страну наравне с мужчинами. Она срезала косы, чтобы не выделяться среди юношей. Этакая "солдат Джейн", но реальная и наша, а потому роднее и ближе. Она была в русском плену, где стража ее особенно внимательно стерегла, потому что считали, что мужчины идут по долгу или принуждению, но, если девушка идет добровольно против России, то таковая должна быть ее настоящим врагом", - рассказала Роза Туманова.

"Когда я переехала во Львов, обнаружила, что живу рядом с улицей Елены Степанив. Затем на свой день рождения я посетила тюрьму Лонцкого, где она в свое время находилась. Мне там сказали, что не видели человека, чтобы в такой свой день хотел посетить тюрьму. А в один из следующих своих дней рождения я перенесла портрет героини себе на плечо", - добавила она.

Блогерка поделилась, что планирует написать книгу о Степанив.

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"Тату должно быть важным и знаковым. Не цветочки-птички, которые ничего не значат. Таким даже не стоит кожу пачкать, ни времени и денег тратить, ни боль терпеть. А больно мне было. Бороться с ним помогла собственная тактика: боль следует принять и не защищаться", - рассказала Роза Туманова.

Интервью с Розой Тумановой читайте в журнале Країна.

Доцентку Львовского университета Елену Степанив арестовали и отправили в мордовские лагеря 20 декабря 1949 года.

С 1912 года изучала географию и историю во Львовском университете. С началом Первой мировой войны пошла к Украинским сечевым стрельцам, которые воевали на стороне австрийской армии против России. Стала первой в мире женщиной-офицером.

Автор: Валерия Радзиевская
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