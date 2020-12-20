Доцента осудили на 10 лет

Во время Первой мировой войны Елена Степанив стала першрю женщиной-офицером Фото: krutyvuss.livejournal.com

Доцентку Львовского университета Елену Степанив арестовали и отправили в мордовские лагеря 20 декабря 1949 года.

С 1912 года изучала географию и историю во Львовском университете. С началом Первой мировой войны пошла к Украинским сечевым стрельцам, которые воевали на стороне австрийской армии против России. Стала первой в мире женщиной-офицером.

В 1919-м с дипломатической делегацией Венгрию прибыла в Вену. Там продолжила свое обучение в университете, получила степень доктора философии. Вышла замуж за полковника УГА Романа Дашкевича.

Вернувшись во Львов в 1922 году, работала в гимназии сестер-василианок, ее очень любили студентки за справедливость и требовательность, но поляки запретили ей заниматься преподаванием. В 1926-м родила сына Ярослава.

С 1939 года работала в учреждениях АН УССР, была доцентом Львовского университета. После окончания Второй мировой войны работала старшим научным сотрудником и заведующим сектора экономики Львовского отдела Института экономики АН УССР, научным сотрудником Музей этнографии АН УССР (1948-1949 гг.).

Во время ареста, цензурный орган при исполкоме областного совета задокументировал вывод, что изъятая у Елены Степанив литература "является антисоветское, профашистской, националистической", поэтому книгам устроили аутодафе.

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Тройка вынесла постановление: "Степанив Елену Ивановну за участие в контрреволюционной банде украинских националистов и пропаганду националистических идей через печать заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на десять лет, Считая срок с 29 декабря 1949 г. Имущество конфисковать".

Елена Степанов вернулась во Львов в 1956-м.

Первая украинка-офицер Елена Степанив-Дашкевич скончалась 11 июля 1963 во Львове. По примеру старшего брата Анания она поступила в украинское спортивное общество "Сокол", возглавила впоследствии первую женскую чету "Сокилок" во Львове. После окончания семинарии она занималась репетиторством. В 1912 году поступила во Львовский университет, изучала географию и историю. В 1914 году стала единственной женщиной, которая поступила в Украинские сечевые стрельцы. Она проводила лекции по военной истории, изучала медицинскую помощь и военное дело. Возглавляла женский стрелковый отдел медсестер.