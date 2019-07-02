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вторник, 02 июля 2019 13:16

Что известно историкам о Владимире Вернадском

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Что известно историкам о Владимире Вернадском
Академика Владимира Вернадского пугало украинское национальное возрождение Фото: galinfo.com.ua

Владимир Вернадский негативно относился к малейшим попыткам получения украинской независимости. Защищал целостность России. Успехи украинской государственности, которых он не мог не видеть, ужасали его.

Миф о украинстве Владимира Вернадского давно живет самостоятельной жизнью, он закреплен в сознании рядового современного украинца. Существует еще один миф об аполитичности Вернадского, его беспристрастность, нейтральность к любой из враждующих в политическом конфликте 1917-1921-х сторон. На самом деле это не соответствовало действительности, - отметил историк Игорь Гирич для портала Историческая Правда.

Отношение ученого к Украине конкретизированы в его дневнике. Он указывает на большую внутреннюю потребность разобраться в сложных и быстроменяющихся перипетиях национального возрождения. Большинство записей свидетельствуют о неожиданности для ученого возникшей украинской проблемы. Владимир Вернадский не воспринимал путь на самостоятельность Украины.

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Жизненные обстоятельства вытеснили его, уже хорошо обрусевшего украинца, из милого ему Петербурга. В языковой и культурной ситуации в Украине ученый ориентировался достаточно плохо. Его даже беспокоит распространение украинского языка в обществе через собственную русскоязычность. Себя Вернадский идентифицировал с теми украинцами, которые считали русский язык (и культуру) родными так, как ирландцы английский. Но в то же время четко осознавали свою тождественность с великороссами.

Попытки Центральной Рады ввести делопроизводство на украинском языке он вместе с другими полтавскими обывателями квалифицировал как "насильственную украинизацию".

Представления Владимира Вернадского о тогдашнем украинском национально-освободительное движение были туманными. Почти ничего не знал о деятельности и значение для современной Украины такой ключевой фигуры, как Владимир Антонович. Ничего конкретного Владимир Вернадский не знал о деятельности Научного общества имени Тараса Шевченко. И не хотел знать.

Его пугало, что российские государственники деникинского режима в Украине не смогут контролировать образование и направлять его в российское русло. За гетмана Павла Скоропадского ученый отказался "сделаться украинским гражданином". Такое решение вытекало из политического осознания себя русским.

Он творил Украинскую академию наук как ветвь РАН, а получил, не желая этого, "шовинистических результат". Владимир Вернадский перешел дорогу близким по мировоззрению людям, нанеся непроизвольный, неосознанный вред российской государственной идеи.

"От российского берега он отплыл, а к украинскому не приплыл", - констатирует историк.

25 июня Нацбанк представил банкноту номиналом 1000 грн. Введут с 25 октября.

Размером больше других купюр. Имеет голубой цвет. По дизайну следует обновление банкноты 20, 100 и 500 грн. На лицевой стороне - портрет ученого Владимира Вернадского. На обратной - здание президиума Национальной академии наук Украины.

"Вернадский сделал много для Украины как философ, естествоиспытатель, основатель геохимии, биохимии, радиогеологии. Был одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук 1918 года", - говорит председатель Нацбанка Яков Смолий, 58 лет.

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