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среда, 08 мая 2019 19:14

Создали комикс с украинскими историческими деятелями

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Создали комикс с украинскими историческими деятелями
Воля. Изображение: osvitoria.media

Создали серию украинских фантастических комиксов в жанре альтернативной истории "ВОЛЯ: The WILL". События в них связаны с Украинской революцией 1917-1921 годов.

Героями комиксов являются председатель Центральной Рады Михаил Грушевский, гетман Павел Скоропадский, авиаконструктор Игорь Сикорский, академик Владимир Вернадский, казацкий предводитель Максим Кривонос. Главными антагонистами выступают Ленин, Троцкий, и даже призрак царя Николая II.

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По мнению авторов, такой развлекательный подход способствует привлечению массового читателя к изучению этих бурных событий и создает современный медийный взгляд на историю Украины.

Первый том вышел два года назад. Команда проекта активно сотрудничает с историческими реконструкторами, регулярно проводит конкурсы, лекции и запускает образовательные проекты, популяризирует изучение истории среди детей и взрослых читателей, передает osvitoria.media.

На украинском языке издадут американский комикс "Hellblazer. Той, хто йде крізь пекло" о колдуне Джоне Константине. Выйдет в издательстве "Рідна мова".

Действие происходит в вымышленной вселенной комиксов издательства DC Comics.

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