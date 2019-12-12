Ценность украинского храма признали в мире

Собор Святой Софии и Киево-Печерская Лавра стали первым объектом наследия ЮНЕСКО в Украине Фото: 24tv.ua

"Софийский собор в Киеве и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра" были внесены в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО 12 декабря 1990 года. Решение приняла 14-я сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО в Банфе, Канада.

Внесение в список подтвердило ценность памятников для мирового культурного и исторического наследия. Кроме здания собора под охрану ЮНЕСКО попали колокольня, южная въездная башня, трапезная, хлебная, бурса, дом митрополита и ворота Заборовского. С тех пор храм запрещено передавать любой религиозной организации и совершать богослужения. Исключение составляет только 24 августа - День независимости Украины.

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Объект Всемирного наследия №527 стал первым от Украины в списке ЮНЕСКО. Впоследствии, как часть Лавры, туда вошла Церковь Спаса на Берестове, а в 1998-м исторический центр Львова.

В июле 2019-го сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО приняла решение о новом написании на английском языке объекта 527. Отныне вместо "Kiev" пишут "Kyiv: Saint-Sophia Cathedral and Related Monastic Buildings, Kyiv-Pechersk Lavra".

По летописям, Софийский собор был построен 1037 при княжестве Ярослава Мудрого. Во время его правления Киевская Русь превратилась в могучее европейское государство. Было завершено начатое Владимиром Святым расширения границ столицы Руси - Киева, насыпаны новые оборонительные валы были еще при Владимире Святом. Кроме собора было построено Золотые ворота, Лядские ворота, Жидовские ворота, Георгиевский собор. В Святой Софии был похоронен в саркофаге Ярослав Мудрый и его жена Ирина.