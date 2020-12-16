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четверг, 17 декабря 2020 08:20

Человек впервые оторвался от земли на самолете

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Человек впервые оторвался от земли на самолете
Самолет поднялся в воздух и пролетел 36,5 м за 12 с. Фото: Verlag Delius Klasing

Американец Орвилл Райт 17 декабря 1903-го в американском штате Северная Каролина совершил первый в мире полет на самолете, тяжелее воздуха. Полет продолжался 12 с.

Орвилл Райт сконструировал самолет вместе с братом Уилбером. "Флаер-1" и самолет преодолел расстояние 260 м. Самолет имел размах крыла 12 м, весил 283 кг. Был оснащен двигателем мощностью 9 кВт и весом 77 кг. Общая стоимость самолета не превышала $1000. Это в разы дешевле, чем аналогичные проекты тогдашних изобретателей.

14 декабря 1903 Уилбер Райт попытался взлететь. Самолет упал сразу после взлета. Ни летчик, ни машина не пострадали. Братья считали инцидент случайностью, вызванной недостатком опыта.

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Второй раз за штурвал сел Орвилл Райт. Самолет поднялся в воздух и пролетел 36,5 м за 12 с. В тот день братья летали еще дважды. Орвилл пролетел 60 м, а Уилбер - 52 м. Полеты проходили на высоте примерно 3 м. Свидетелями успеха были пять человек. Но сильный ветер перевернул машину и самолет сломался.

Американский летчик Вилли Пост совершил 22 июля 1933 первый в истории одиночный перелет вокруг земного шара, который длился 7 дней 18 часов 49 минут.

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Дата
17
декабря

Человек впервые оторвался от земли на самолете

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