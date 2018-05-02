Царская семья дала на выкуп Шевченко 1 тыс. рублей

Встреча Тараса Шевченко с Карлом Брюлловым. Фото: andreistp.livejournal.com

4 мая 1838 года в Царском Селе состоялась лотерея между членами царской семьи и приглашенными вельможами. Разыграли портрет воспитателя наследника российского престола Василия Жуковского. На вырученные деньги выкупили из крепостничества 24-летнего художника и поэта Тараса Шевченко.

Сын крепостных из села Моринцы, Тарас начал рисовать еще 8-летним. Учился живописи у местных дьяков и художников. 14-летнего сироту Шевченко сделали дворовым слугой помещика в Ольшанском имении Киевской губернии. Его господин - Павел Энгельгардт отдал парня в науку на четыре года к петербурскому живописцу Василию Ширяеву. Днем артель Ширяева выполняет различные живописно-декоративные заказы, а ночью Шевченко ходит в Летний сад рисовать статуи. Тогда впервые пишет стихи. Летом 1836 года его заметил художник Иван Сошенко. Украинец по происхождению восхищается талантом крепостного и решает помочь ему.

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Знакомит Тараса с земляками - писателем Евгением Гребинкой, художником Аполлоном Мокрицким, профессором Василием Григоровичем. Профессор занимает высокую должность в Петербургской Академии художеств. Уговаривает Тараса подать рисунки в Общество поощрения художников. Их высоко оценивают, но крепостные не могут учиться в высших учебных заведениях.

Талантливого художника в мастерской Сошенко замечает Карл Брюллов - потомок знаменитых французских эмигрантов. Считается лучшим и самым высокооплачиваемым художником того времени. Брюллов обращает внимание на "некрепостное" лицо парня, хвалит рисунки и стихи и предлагает стать учеником.

Друзья Шевченко рассуждают, как освободить его из крепостничества. Брюллов так обеспокоен судьбой крепостного, что едет к полковнику Павлу Энгельгардту. Просит отпустить на волю одаренного "холопа". Энгельгардт называет цену выкупа за Тараса - 2500 рублей. Это в пять раз превышает цену квалифицированного крепостного. В то время эта сумма эквивалентна 45 килограммам чистого серебра.

Через Гребенку Шевченко знакомится с "придворным живописцем" Алексеем Венециановым. Тот хорошо знает поэта Василия Жуковского, который был воспитателем наследника престола цесаревича Александра. Тот также обеспокоен судьбой Шевченко. Жуковский попросил Брюллова написать с него портрет, с целью разыграть его в частной лотерее.

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Друзья решают провести лотерею среди членов царской семьи. Лотерейные билеты по 300-400 рублей купили императрица, царевны, наследник престола - будущий император Александр Николаевич, сама графиня Баранова и другие вельможи. 4 мая после обеда, танцев и разговоров портрет Жуковского разыграли. Выигрыш достался царицы Александре Федоровне.

От царской семьи получили 1000 рублей. Этих денег было недостаточно для выкупа Шевченко. Брюллов, Жуковский, Венецианов и Юлия Баранова начали сбор средств в складчину. Деньги пожертвовали десять друзей Шевченко. Сумму собрали и передали Энгельгардту. Отпускную Шевченко вручает Василий Жуковский через три дня после лотереи. Из мастерской Брюллова 24-летний Тарас выходит свободным. Поэт посвящает Жуковскому поэму "Катерина", Евгению Гребинке - балладу "Перебендя", Василию Григоровичу - "Гайдамаки". Через месяц Шевченко становится учеником Петербургской академии искусств.

27 июня 1964 на площади Дюпон Сиркл в историческом центре американской столице Вашингтоне открыли памятник Тарасу Шевченко работы скульптора Лео Мола и архитектора Радослава Жука. Они изобразили Шевченко молодым.