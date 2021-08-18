Был рабом и стал богатым жрецом: археологи обнаружили уникальную гробницу

 
Ексклюзивы
1/5
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 333
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 1998
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 4230
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 585
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 1809
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 1917
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 936
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 855
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 207
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
24 Просмотров: 2538
Фото
Все фото
11
7
5
17
20
Как популяризировали Винницу в 1970-х - подборка фото
Как популяризировали Винницу в 1970-х - подборка фото
Как в советские времена выглядела Ялта - подборка открыток
Как в советские времена выглядела Ялта - подборка открыток
&quot;Мозолит глаза пророссийским элементам&quot; - в столице порезали выставку о Второй мировой
"Мозолит глаза пророссийским элементам" - в столице порезали выставку о Второй мировой
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Видео
Все видео
Украинский спутник полетел в космос
Украинский спутник полетел в космос
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
Античный фастфуд откроют для туристов
Античный фастфуд откроют для туристов
В Софийском соборе нашли древнее украшение
В Софийском соборе нашли древнее украшение
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Интервью
1/5
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 486
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1053
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 567
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 162
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 387
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 612
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
среда, 18 августа 2021 14:06

Был рабом и стал богатым жрецом: археологи обнаружили уникальную гробницу

  Комментировать

В древнеримском городе Помпеи археологи обнаружили большой саркофаг с полумумифицированными останками местного жителя. Находку назвали уникальной.

Надписи на саркофаге свидетельствуют, что покойного мужчину звали Марк Венериус Секундио. На момент смерти ему было более 60 лет. Ранее был рабом, позже вольноотпущенником, а потом стал местным богатым жрецом - проводил ритуалы и обряды на латыни и греческом языке, сообщает Live Science.

Автор: Courtesy Archaeological Park of Pompeii/University of Valencia
  Гробницу зашли за пределами древнего городского центра
Гробницу зашли за пределами древнего городского центра

Открыв гробницу, исследователи увидели частично мумифицированный скелет жреца. На черепе все еще можно разглядеть ухо и коротко остриженные волосы.

Уникальность находки объяснили тем, что наиболее распространенной практикой захоронения в Помпеях был обряд кремации. Археологи не поняли, почему тело жреца не сожгли. Также попытаются выяснить, обрабатывали ли тело его специально или же оно мумифицировалось естественным путем.

В гробнице также нашли две погребальные урны. Одна изготовлена ​​из синего стекла и принадлежала женщине Новии Амабилис, что означало "хорошая жена".

Погребальный комплекс возвели до извержения Везувия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли останки офицера, спасавшего людей во время извержения вулкана

Автор: Courtesy Archaeological Park of Pompeii/University of Valencia
  Тело мужчины оказалось частично мумифицированным
Тело мужчины оказалось частично мумифицированным

В итальянских Помпеях восстановят общепит древнеримских времен.

В прошлом году на одной из улиц античного города археологи раскопали прилавок заведения, в котором подавали еду и напитки. Он был похоронен под пеплом при извержении вулкана Везувий 24 августа 79 года.

Заведению 2 тыс. лет. Его планируют впервые открыть для посетителей 12 августа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Был рабом и стал богатым жрецом: археологи обнаружили уникальную гробницу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Из Крыма начали вывозить "неблагонадежных"

Президента заблокировали на даче

Канатоходец перенес своего менеджера через Ниагарский водопад

Взорвали главный стратегический объект Украины

Самое читаемое
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли &quot;совком&quot;. В сети шквал возмущений
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
8
 17 Просмотров: 5049
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
 Просмотров: 4329
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
40
 Просмотров: 4230
Оккупанты массово перебрасывают военную технику на Восток Украины
Оккупанты массово перебрасывают военную технику на Восток Украины Просмотров: 3996
В доме погибшего мэра Кривого Рога нашли две записки - фото
В доме погибшего мэра Кривого Рога нашли две записки - фото Просмотров: 3645
История
Из Крыма начали вывозить "неблагонадежных"
Из Крыма начали вывозить "неблагонадежных"
 Просмотров: 135
Президента заблокировали на даче
Президента заблокировали на даче
 Просмотров: 441
Как популяризировали Винницу в 1970-х - подборка фото
Как популяризировали Винницу в 1970-х - подборка фото
11
 Просмотров: 1287
Канатоходец перенес своего менеджера через Ниагарский водопад
Канатоходец перенес своего менеджера через Ниагарский водопад
 Просмотров: 234
Взорвали главный стратегический объект Украины
Взорвали главный стратегический объект Украины
 Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
24
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
17
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
7
Известный блогер написал о тайных встречах Зеленского с Медведчуком
6
Почти половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский снова баллотировался
4
"Старые песни о главном" - сети разнесли "совковую" инсталляцию
Голосов: 38
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть