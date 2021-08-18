Был рабом и стал богатым жрецом: археологи обнаружили уникальную гробницу

В древнеримском городе Помпеи археологи обнаружили большой саркофаг с полумумифицированными останками местного жителя. Находку назвали уникальной.

Надписи на саркофаге свидетельствуют, что покойного мужчину звали Марк Венериус Секундио. На момент смерти ему было более 60 лет. Ранее был рабом, позже вольноотпущенником, а потом стал местным богатым жрецом - проводил ритуалы и обряды на латыни и греческом языке, сообщает Live Science.

Автор: Courtesy Archaeological Park of Pompeii/University of Valencia Гробницу зашли за пределами древнего городского центра

Открыв гробницу, исследователи увидели частично мумифицированный скелет жреца. На черепе все еще можно разглядеть ухо и коротко остриженные волосы.

Уникальность находки объяснили тем, что наиболее распространенной практикой захоронения в Помпеях был обряд кремации. Археологи не поняли, почему тело жреца не сожгли. Также попытаются выяснить, обрабатывали ли тело его специально или же оно мумифицировалось естественным путем.

В гробнице также нашли две погребальные урны. Одна изготовлена ​​из синего стекла и принадлежала женщине Новии Амабилис, что означало "хорошая жена".

Погребальный комплекс возвели до извержения Везувия.

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Автор: Courtesy Archaeological Park of Pompeii/University of Valencia Тело мужчины оказалось частично мумифицированным

В итальянских Помпеях восстановят общепит древнеримских времен. В прошлом году на одной из улиц античного города археологи раскопали прилавок заведения, в котором подавали еду и напитки. Он был похоронен под пеплом при извержении вулкана Везувий 24 августа 79 года. Заведению 2 тыс. лет. Его планируют впервые открыть для посетителей 12 августа.