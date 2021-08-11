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среда, 11 августа 2021 13:35

Античный фастфуд откроют для туристов

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Античный фастфуд откроют для туристов
В древних Помпеях восстановят заведение быстрого питания. Фото: ancient-archeology.com

В итальянских Помпеях восстановят общепит древнеримских времен.

В прошлом году на одной из улиц античного города археологи раскопали прилавок заведения, в котором подавали еду и напитки. Его похоронил пепел при извержении вулкана Везувий 24 августа 79 года, сообщает ancient-archeology.com.

Заведению 2 тыс. лет. Его планируют впервые открыть для посетителей 12 августа.

Такие рестораны римляне называли термополиями. Это название означает, что здесь продают горячие напитки.

В термополиях также готовили свинину, рыбу, улиток и говядину. В Помпеях обнаружили следы приготовления этих блюд, кости уток и остатки измельченной фасоли. Ею заменяли вино. Также археологи нашли кухонную посуду. Среди нее были бронзовая чаша, керамические кувшины и сосуды для вина.

Прилавок в Помпеях называют первым из найденных в первозданном виде. Ученым известно 80 подобных заведений.

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"Этот термополий предоставляет уникальную возможность узнать больше о повседневной жизни в древних Помпеях. Также это удивительная находка потому, что мы впервые раскопали такое сооружение целым", - сообщил генеральный директор Археологического парка Помпей Массимо Осанна.

24 августа 79 н. е. во время извержения вулкана Везувий погибло населения трех городов - Помпеи, Геркуланум и Стабии, а также все виллы рядом. Города расположены под вулканом сразу похоронили потоки лавы.

Около 1600-го итальянцы случайно заметили похороненый город. Раскопки обнаружили под многометровой толщей лавы улицы, дома с полной обстановкой, людей и животных, которые не успели спастись. Музей под открытым небом в Помпеях - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - как крупнейшие в мире руины города.

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