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вторник, 13 августа 2019 12:35

Безголовый Ленин и гуцулы на бордюрах: какими были Черновцы в 1941-м
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Показали фото Черновцов фотографа Вилли Прагера 1941 года
Фото: facebook.com/clio.eu
Показали фото Черновцов фотографа Вилли Прагера 1941 года
Показали фото Черновцов фотографа Вилли Прагера 1941 года
Показали фото Черновцов фотографа Вилли Прагера 1941 года
Показали фото Черновцов фотографа Вилли Прагера 1941 года

Опубликовали фото, сделанные в Черновцах 24 июля 1941-го. Их сделал немецкий фотограф Вилли Прагер. Большинство времени снимал на территории Румынии.

На фото можно увидеть уничтоженные памятники "пролетарским вождям", нацистскую символику и местное население, занятое уборкой города.

Фото опубликовали на странице сообщества Пустощі східноєвропейської Кліо.

СМОТРИТЕ ФОТО: Дворцы и базары - показали старинные фото Крыма

Закон, который провозглашал украинцев Буковины румынами, которые "забыли свой язык", приняли 26 июля 1924-го. Румыния оккупировала Буковину и Бессарабию еще в 1918-м в ходе национальных соревнований украинского народа. Тогда в ее составе оказалось более 1,3 млн украинцев. Международное признание присоединения румыны получили в следующем году.

С этого времени проводилась активная политика румынизации, поддержанная православной церковью и полицейскими.

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