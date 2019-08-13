Безголовый Ленин и гуцулы на бордюрах: какими были Черновцы в 1941-м

Опубликовали фото, сделанные в Черновцах 24 июля 1941-го. Их сделал немецкий фотограф Вилли Прагер. Большинство времени снимал на территории Румынии.

На фото можно увидеть уничтоженные памятники "пролетарским вождям", нацистскую символику и местное население, занятое уборкой города.

Фото опубликовали на странице сообщества Пустощі східноєвропейської Кліо.

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Закон, который провозглашал украинцев Буковины румынами, которые "забыли свой язык", приняли 26 июля 1924-го. Румыния оккупировала Буковину и Бессарабию еще в 1918-м в ходе национальных соревнований украинского народа. Тогда в ее составе оказалось более 1,3 млн украинцев. Международное признание присоединения румыны получили в следующем году.

С этого времени проводилась активная политика румынизации, поддержанная православной церковью и полицейскими.