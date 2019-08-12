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понедельник, 12 августа 2019 18:37

Дворцы и базары - показали старинные фото Крыма
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Гурзуф
Байдарские ворота
Бахчисарай. Ханский дворец
По дороге на водопад Учан-Су
Ай-Петри

В интернете показали фотографии Крыма, которые в начале ХХ века сделал врач Александр Живаго.

Живаго был членом Русского фотографического общества. Объездил Крым и Кавказ, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

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В Крыму он фотографировал города Гурзуф, Бахчисарай, Чуфут-Кале, Ялту.

В онлайн-архиве Библиотеки Конгресса США выложили в свободный доступе коллекцию цветных открыток, выпущенных с 1890-х по 1900-е годы.

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12
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