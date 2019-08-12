Дворцы и базары - показали старинные фото Крыма

В интернете показали фотографии Крыма, которые в начале ХХ века сделал врач Александр Живаго.

Живаго был членом Русского фотографического общества. Объездил Крым и Кавказ, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

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В Крыму он фотографировал города Гурзуф, Бахчисарай, Чуфут-Кале, Ялту.

В онлайн-архиве Библиотеки Конгресса США выложили в свободный доступе коллекцию цветных открыток, выпущенных с 1890-х по 1900-е годы.