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воскресенье, 16 декабря 2018 06:10

Бетховен посвятил любимой "Лунную сонату", но денег не дал
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16 декабря 1770-го в городе Бонн родился Людвиг ван Бетховен.

Людвиг рос в нищете. В 4-летнего сына отец обнаружил музыкальные способности и сообразил: если в Европе гремит имя 17-летнего вундеркинда Моцарта, то почему бы не научить играть на разных инструментах Людвига и не заработать на этом? Парня заставлял упражняться до изнеможения и избивал. В 8 лет ребенка повезли на концерт в Кельн. Всем говорили, что ему только 6. Но триумфальным то выступление не стало.

С 13 лет парень работает помощником органиста в капелле. Угрюм, молчалив, с густой черной шевелюрой, бедно одетый. На чьето язвительное замечание ответил:

"Когда я стану великим композитором, этого никто не заметит".

17-летним едет в Вену, чтобы встретиться с Моцартом.

"Этот юноша всех заставит о себе говорить", - такой вердикт маэстро.

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Но поучиться у великого композитора не складывается: у Бетховена заболела мать, и он должен вернуться в родной Бонн. "Желание еще раз увидеться с ней было такое сильное, что устранило с пути все препятствия, - писал Бетховен после смерти матери от туберкулеза. - Она была мне лучшим другом". На Людвига ложится бремя забот о семье, так как отец спился. Из-за переутомления юноша имел проблемы со здоровьем, переболел тифом и оспой. Он решает продолжить обучение в Вене. Начинает заниматься с Гайдном.

"Ваши произведения очень хорошие, даже отличные, но иногда в них происходит что-то странное, мрачное. Потому вы и сами немного унылый и со странностями. А стиль музыканта - это всегда отражение его характера", - однажды сказал Людвигу учитель.

Каждый раз, прежде чем начать писать музыку, Бетховен опускал голову в таз с ледяной водой. Как-то композитор - уже кумир венской аристократии - выступал в светском обществе. Кто-то из гостей начал разговаривать с дамой.

"Таким свиньям я играть не буду!" - оборвал игру он.

В другой раз он гостил у князя Лихновского. Хозяин попросил, чтобы композитор сыграл для гостей. Бетховен отказался и заперся в комнате. Лихновский приказал выбить дверь. Гость возмутился:

"Князь, тем, кем являюсь я, обязан только себе. Князья есть и будут тысячи, а Бетховен - один-единственный".

Некая дама спросила, часто ли он слушает оперы Моцарта.

"Я не знаю их, - ответил Бетховен. - Я вообще неохотно слушаю чужую музыку, чтобы сохранить оригинальность".

Зато друзьям композитор никогда не отказывал в помощи:

"Ни один из моих друзей не будет знать беды, пока у меня есть на кусок хлеба. Если мой кошелек пуст и я не могу помочь немедленно, стоит только сесть за стол и приступить к работе. Вскоре я буду иметь возможность выручить человека из положения".

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В 30 лет нелюдимый Бетховен влюбился в аристократку 16-летнюю Джульетту Гвиччарди. "Мне стало легче жить, я чаще вижусь с людьми. Это изменение - благодаря очарованию одной милой девушки. Она любит меня, а я - ее. Это первые счастливые минуты за последние годы", - пишет он другу.

Джульетта приехала из провинции и начала брать уроки у Бетховена. Тот платы за это не берет. Девушка дарит ему собственноручно вышитые рубашки. Композитор посвящает ей "Лунную сонату" и уже подумывает о браке. Но красавица увлекается графом Венцелем Галленбергом. Тот считал себя композитором, а на самом деле воровал мелодии в других музыкантов. Бетховену невеста пишет прощальное письмо: "Я иду от одного гения, который победил, к другому, который еще борется за признание. Я хочу быть его ангелом-хранителем". Через 20 лет Джульетта попросит у композитора денег. Тот откажет.

Предлагал руку и сердце немолодой уже Бетховен и юной певице Магдалине Вильман, но и назвала его безобразным и полусумасшедшим. Нежная дружба связывала Людвига с ученицей Терезой Брунсвик. После смерти композитора нашли его "Письма к бессмертной возлюбленной". Адресат не указан, но той любимой считают Терезу.

У Бетховена прогрессирует глухота. Сначала слышит звон и шумит в ушах. Он сломал фортепиано, когда бил по клавишам, чтобы услышать свою музыку. "Ты не поверишь, как одиноко и грустно провел я последние два года: глухота, будто призрак какой-то, была со мной везде, я избегал людей, - пишет он другу. - Если бы не эта болезнь! О, если бы избавиться от нее, я бы обнял весь мир!" Из-за переживаний композитор был близок к самоубийству. Но взял себя в руки: "Это же бессмыслица - оставить мир раньше, чем я выполню все, к чему чувствую призвание".

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В 1824 году Бетховен написал Девятую симфонию. После ее выполнения публика устроила автору овацию. Он стоял спиной к залу и ничего не слышал, пока одна из учениц не вернула его лицом к слушателям. Аплодисменты не утихали так долго, что полицейские чиновники потребовали тишины: так поздравлять можно было только императора.

26 марта 1827 года Бетховен раз причастился. Была гроза. Комнату озарила молния. Бетховен открыл глаза, поднял правую руку, сжал кулак и посмотрел строго вокруг. Потом опустил руку на кровать. Его глаза закрылись, сердце перестало биться.

Причин смерти называют несколько: цирроз печени, отравление свинцом, который содержали тогдашние лекарства, почечная недостаточность.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
16
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Бетховен посвятил любимой "Лунную сонату", но денег не дал

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