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пятница, 07 августа 2020 12:22

Аудиозаписи, видеоуроки, ноты, тексты - создали уникальную энциклопедию украинской музыки

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Аудиозаписи, видеоуроки, ноты, тексты - создали уникальную энциклопедию украинской музыки
Канадцы создают свободную энциклопедию. Фото: Укринформ

Украинская певица и этномузыколог из Канады Маричка Марчик создала онлайн-энциклопедию старинных украинских народных песен.

"Это будет бесплатная и доступная энциклопедия, в которую войдут уникальные архивные аудиоматериалы, которые фольклористы много лет собирали в разных регионах Украины. Там будут редкие песенно-археологические образцы, которые иногда существовали только в одном селе и ушли в забвение с последним носителем традиции", - отметила Марчик, передает Укринформ.

Опубликуют ноты и тексты песен на украинском и транслитерированные латиницей. Создадут видеоуроки, чтобы люди из разных стран смогли приобщиться к украинской песенной традиции.

Страницы сайта планируют сделать в виде артколлажей с интерактивной картой разных этнических регионов Украины. Они будут представлены 10 песенными жанрами каждый.

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Первую часть энциклопедии планируют открыть весной 2021 года. Проект создают при поддержке Украинско-канадского исследовательско-документационного центра и Проблемной научно-исследовательской лаборатории этномузыкологии Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского.

40 лет исполнилось в этом году группе "Древо" - первому в Украине фольклорному ансамблю. Занимается исполнительской реконструкцией аутентичных музыкальных традиций. Возник по инициативе студентов Киевской консерватории. Участники коллектива - фольклористы, этномузыкологи и музыканты. Формируют репертуар из материалов этнографических экспедиций.

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