Атаману пришили отрубленную голову

Ивана Подкову казнили во Львове. Фото: faces.hrest.info

Во Львове 16 июня 1578-го казнили запорожского атамана Ивана Подкову. Атамана похоронили на Чернечей горе возле Канева на Черкасчине.

Казак Иван Подкова участвовал в морских походах, нанес поражения татарам под Очаковом и Кафой. В начале ноября 1577-го вместе с казацким гетманом Яковом Шахом вторгся в Молдавию. Сверг с престола ставленника турецкого хана Петра Хромого, объявил себя хозяином.

"Был настолько сильным, что когда воткнул талер в деревянную стену, то его надо было вырубать. Взяв за заднее колесо, он остановил повозку, запряженную шестью лошадьми. Взяв в руки говяжий рог пробил ним ворота", - говорится в народном предании о Подкову.

Петр Хромой и турецкий султан Мурад III обратились за помощью к польскому королю Стефанк Баторию. Подкова оставил Молдавию и заехал в Варшаву, чтобы помириться с корлем. Тот приказал схватить гостя.

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Ивана Подкову привезли во Львов на казнь. Опасаясь народных волнений, король уехал на рассвете на охоту на два дня. Палач одним ударом отрубил голову казаку. Королевский чиновник поднял голову и показал присутствующим. В этот момент завалилась часть ратуши. На нее вылезло слишком много людей, чтобы лучше увидеть момент казни. Никто не пострадал, но это считали за плохой знак.

Люди Подковы забрали тело и пришили голову. В зеленом гробу отвезли Канев.

Турецкий султан в благодарность направил Стефану Баторию 50 быков, четыре бочки вина, две бочки маринованных лимонов и лошадь.

Под горой Кнут у современного села Четвертиновка Гайсинского района Винницкой области 1 июня 1652-го начался бой союзной армии Войска Запорожского и Крымского Ханства против войска Речи Посполитой. Битва завершилась победой союзников.

Победа казаков привела к отмене Белоцерковского соглашения. В Украине началось массовое восстание против шляхты. 21 августа 1652-го новый союз между Украиной и Молдовой было скреплено династическим браком Тимоша Хмельницкого и Розанды в Яссах.