Археологи откопали древние ритуальные сосуды - фото

Фото: inrap.fr

Археологи обнаружили хорошо сохранившиеся ритуальные сосуды с артефактами при раскопках на территории коммуны Ла-Бати-Монсалеон во Франции. Они помогут ученым изучить особенности местных религиозных культов.

Находки раскопали недавно в пределах нескольких храмов галло-римской эпохи, остатки которых обнаружили еще в 2010 году. Внутри сосудов, которые называли оллы, лежали остатки пищи, древние монеты и различные фигурки животных. Это были вотивные дары - своеобразное жертвоприношение богам в бескровной форме, информирует Inrap.

Историки рассказали, что в позднеримский период территория Ла-Бати-Монсалеон входила в римскую провинцию Трансальпийская Галлия. Ее заселяли галльские племена воконциев, а их центром было поселение Mons Seleucus, от которого и происходит современное название коммуны.

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Во время предыдущих раскопок за пределами святилищ находили большое количество масляных светильников, фрагменты бронзовых зеркал и монеты, наиболее поздние из которых относились к эпохе правления императора Феодосия I (392-395). Он порвал с установленной императором Константином Великим религиозной системой, которая сохраняла нейтралитет для различных культов. При Феодосии догмы христианства начали утверждать правительственными указами, а язычество жестоко искореняли.

Вероятно, в те времена в поселении галлов существовал важный религиозный центр, связанный с галльскими языческими традициями.

В 2006 году во время роскопок в Афинах археологи обнаружили ритуальный сосуд. Его предназначение разгадали недавно. 2300-летний артефакт нашли под полом здания, где в древности работали ремесленники. На внешней части сосуда кто-то нацарапал имена 55 человек, а внутри лежали гвоздь и остатки цыпленка - голова и лапы. Исследователи объяснили, что гвозди встречались крайне часто в древних проклятиях. Люди верили, что с их помощью смогут парализовать жертву или ограничить ее возможности. Недоброжелатели, которые изготовили сосуд, пробили гвоздем голову и лапы цыпленка. Хотели передать своим жертвам беспомощность и невозможность себя защищать.