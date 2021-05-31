Голова цыпленка, гвоздь и 55 имен. Археологи нашли сосуд для наложения проклятия

Сосуд содержал имена 55 человек, остатки цыпленка и гвоздь Фото: Athenian Agora excavations

Археологи обнаружили ритуальный сосуд для наложения проклятий во время раскопок в Афинах. Артефакту около 2,3 тыс. лет.

Необычный сосуд нашли еще в 2006-м под полом здания, где в древности работали ремесленники. Но его тайну разгадали недавно. На внешней части сосуда кто-то нацарапал имена 55 человек, а внутри лежали гвоздь и остатки цыпленка - голова и нижние конечности, сообщает Live Science.

Исследователи объяснили, что гвозди встречались в древних проклятиях крайне часто. Люди верили, что с их помощью смогут парализовать жертву или ограничить ее возможности. Недоброжелатели, которые изготовили сосуд, пробили гвоздем голову и конечности цыпленка. Хотели передать своим жертвам беспомощность и невозможность себя защищать.

"Данное ритуальное действие относится к области афинских проклятий и направлено ​​на то, чтобы связать или подавить физические и когнитивные способности написанных на кувшине человек", - сказала исследовательница Джессика Ламонт.

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Специалисты убеждены, что имена людей нацарапали по крайней мере два человека. Они четко осознавали, что делают. Не исключают, что их действия были связаны с судебным делом, возможно, из-за конфликта ремесленников на рабочем месте. Имена могли принадлежать судебным свидетелям и членам их семей.

По другой версии, проклятие могло быть связано с междоусобицами в Афинах того времени. В 323 году до н.э. умер Александр Македонский, а его полководцы, диадохи, начали борьбу за власть. За влияние в Афинах боролись несколько фракций, поэтому магический вред врагам был крайне выгодным.

В начале 2020 года археологи нашли 30 свинцовых табличек с проклятиями на дне древнего колодца на кладбище Керамикос в Афинах. Их возраст оценили в 2,5 тыс. лет. Историки объясняли, что жители полиса практиковали "темную магию". Умершие преждевременно люди считались лучшими кандидатами для того, чтобы донести проклятие подземным богам. Сначала с этой целью использовали гробницы, но власть тех времен запретила темные практики. Тогда недобросовестные горожане бросали таблички в колодцы. Были убеждены, что вода, которую в Греции считали священной, донесет их мольбы. Это было странно, ведь, по тем же верованиям, воду охраняли нимфы, вредившие любому, кто относился к ней плохо. Чтобы их успокоить, в колодец бросали керамические сосуды с подарками. Таблички ни делали самостоятельно. Нанимали писаря, в сверхъестественные способности которого верили. Злые люди не указывали своего имени, однако писали имя жертвы и пожелания ей. Обычно хотели выиграть судебный процесс, прокляв язык и руки соперника, уничтожить торговых конкурентов, выиграть соревнования и пленить сердце замужней женщины.