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пятница, 07 февраля 2020 14:39

Они действовали - в колодце нашли таблички с проклятиями

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Они действовали - в колодце нашли таблички с проклятиями
На дне колодца нашли таблички с древними проклятиями Фото: haaretz.com

Археологи нашли 30 свинцовых табличек с проклятиями на дне древнего колодца на кладбище Керамикос в Афинах. Им около 2,5 тыс. лет.

Жители полиса практиковали "темную магию". Люди, которые умерли преждевременно, считались лучшими кандидатами на то, чтобы донести проклятие подземным богам. Сначала с этой целью использовали гробницы, но власть тех времен запретила темные практики. Тогда недобросовестные горожане бросали таблички в колодцы. Были убеждены, что вода, которую в Греции считали священной, донесет их мольбы. Это было странно, ведь по тем же верованиям воду охраняли нимфы, которые оказывали вред любому, кто относился к ней плохо. Чтобы их успокоить в колодец бросали керамические сосуды с подарками, сообщает издание Haaretz.

Таблички ни делали самостоятельно. Нанимали писаря, в сверхъестественные способности которого верили. Злые люди не указывали свое имя, однако писали имя жертвы и пожелания ей. Обычно хотели выиграть судебный процесс, прокляв язык и руки соперника, уничтожить торговых конкурентов, выиграть соревнования и пленить сердце замужней женщины. На одной из табличек прочитали проклятие к девушке, которая недавно вышла замуж. Ей пожелали болезней половых органов.

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Проклятие действительно действовали, но не так как этого хотели "колдуны". Таблички изготавливали из ядовитого свинца, который имел влияние на пресную воду. Употребление такой в ​​свою очередь вызывало ряд серьезных хронических заболеваний. Подавали воду и в общественную баню, находившуюся рядом.

Считают, что практика проклятий началась с V в. до н.э., когда построили храм Парфенон. Против строительства выступила значительная городская оппозиция под руководством Фукидида сына Мелесия. Во время успешной речи его челюсть внезапно упала и он оставил платформу. Считают, что оратора поразил инсульт, но жители были уверены что проклят богами. С тех пор бросали таблички с гвоздями в некрополи непрерывно.

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