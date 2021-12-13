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понедельник, 13 декабря 2021 16:03

"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация

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&quot;Ареста ждал пять лет&quot; - как в советской армии действовала проукраинская организация
В 1945 году Методий Волынец вместе с друзьями создал подпольную организацию "Союз свободной украинской молодежи" для борьбы за независимую Украину. За это его приговорили к 25 годам лагерей. Фото: Тарас Подолян

В марте 1945-го во время службы в армии Методий Волынец вместе с друзьями создал подпольную организацию "Союз свободной украинской молодежи" для борьбы за независимую Украину. За это его приговорили к 25 годам лагерей.

Как проукраинская организация возникла в советской армии и что пришлось пережить в лагерях, правозащитник и писатель Методий Волынец рассказал журналу "Країна".

"В начале 1945 года с двумя армейцами ехал со Львова, - вспоминает он. - Нас остановились подвезти лейтенант МВД с водителем. Завезли в какую-то деревню. Она была оцеплена. Чекисты и солдаты жгли костры. Завели нас в дом, а там на кровати - полураздетая женщина, залитая кровью. В люльке – ребенок, зарубленный топором. Какой-то капитан объяснил: "Эту женщину бандеровцы убили за то, что ее муж ушел в ряды Советской Армии защищать Родину". Я переспросил у председателя сельсовета: "У вас что, только один ушел в армию?" – "Ну что вы, – ответил, – у нас где-то 30 таких".

В голове сразу вопрос: что же такое, никого не убили, только эту женщину и ее деток – и так страшно? Тут до меня дошло, кто это сделал. Ребята, которые были со мной, тоже это поняли. После этого мы сказали себе: "Служить таким палачам - это и на нас кровь падет тех детей, что они убили". Решили создать свою подпольную организацию "Союз свободной украинской молодежи".

Имели цель обрести независимость Украины. Проводили агитацию среди украинской молодежи. Антисоветские материалы отправляли по почте.

"У нас была портативная немецкая трофейная машинка, нигде не зарегистрированная. На ней печатали листовки. Письма ребята писали от руки. Их отправляли из разных городов, потому что знали, что по почтовому штемпелю будут искать", - добавил Волынец.

Мужчину арестовали в 1950 году. Тогда должен был демобилизоваться.

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"Арест не стал неожиданностью. Я его ждал пять лет. С меня содрали погоны, сняли ремень. Присудили 25 лет каторги. Отбывал наказание в городе Тайшет Иркутской области на деревообрабатывающем комбинате. Работали тяжело. За 10-часовую смену нужно было пропустить через свои руки более 100 кубометров сырой древесины. Через месяц превратился в египетскую мумию", - поделился Методий Волынец.

Полный текст воспоминаний бывшего политзаключенного читайте в свежем выпуске журнала.

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Герой Украины, политик и советский политзаключенный Степан Хмара провел семь лет в лагерях строгого режима. Отбывал наказание на Урале с 1980 года до 1987-го. Там отсидел 306 суток в карцере.

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