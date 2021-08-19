"Товарищ не выдержал, сдал. Меня арестовали" - Степан Хмара провел семь лет в лагерях строгого режима

Степан Хмара провел семь лет в лагерях строгого режима. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Герой Украины, политик и советский политзаключенный Степан Хмара провел семь лет в лагерях строгого режима. Отбывал наказание на Урале с 1980 года до 1987-го. Там отсидел 306 суток в карцере.

Об этом рассказал в интервью журналу "Країна".

"Зимой 1971-1972 годов пошла волна репрессий. Это были массовые аресты интеллигенции, внесудебные преследования, лишения работы, отчисления из вузов. Вячеслав Чорновол редактировал и выпускал "Український вісник". И вот его арестовывают. Выпуск оборвался на шестом числе. Я пытался узнать осторожно через знакомых, не выходил ли еще. Второй год шел, а он так и не публиковался. А для КГБ это серьезная победа была бы. Понимал, что надо показать, что им это не удастся. Выпустил сдвоенный 7-8 номер журнала. Но он отличался от предыдущих номеров. На титульной странице чорноволовского "Вісника" писали: "Легальное внецензурное издание". Это была фикция, а как легально такое могли публиковать? А я написал на титульном листе: "Издается нелегально на оккупированной территории Украины". Во вступительном слове отметил, что никакие репрессии не приведут к прекращению антиколониальной борьбы, а наоборот - она ​​будет длиться и обостряться, набирая политических форм", - поделился Хмара.

Для того, чтобы передать выпуск за границу, надо было найти надежного человека.

"Пытался договориться со знакомыми, у которых были эмигранты-родственники или друзья. Но те боялись. Случайно откликнулась студентка из Нью-Йорка Анна Кук, перевезла. Следующее число "Вісника" не удалось передать за границу, потому что товарищ нарушил конспирацию. Его знакомый работал таксистом, к нему приехала из Нью-Джерси сестра Анна Будна. Товарищ сказал: "О, познакомишь нас? Должен ей кое-что передать". Тот ответил: "Дай мне, я передам". Дал пленки, а таксист донес. Так выпуск попал в КГБ. Через некоторое время вышли на меня. Товарищ не выдержал, сдал. 31 марта 1980-го меня арестовали", - рассказал политик.

Полное интервью со Степаном Хмарой читайте в журнале "Країна".

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Степан Хмара родился 12 октября 1937-м в селе Бобятин Червоноградского района Львовской области. Родители работали в колхозе. Учился на стоматолога во Львовском национальном медицинском университете им. Даниила Галицкого. Работал по специальности в поселке Горняк Львовской области. Участвовал в диссидентском движении. Распространял самиздав. В конце 1971 году после ареста публициста и литературного критика Вячеслава Черновола продолжил выпускать "Український вісник". В 1980-м советская власть арестовала и приговорили к семи годам заключения в лагерях строгого режима и пяти годам ссылки. Отбывал наказание на Урале. Там отсидел 306 суток в карцере. Один из основателей и руководителей Украинского Хельсинского союза. Был депутатом трех созывов Верховной Рады. С женой, филологом 53-летней Роксоланой, воспитывают сына Тараса, 19 лет. От первого брака имеет двоих детей: 54-летний Роман - кардиолог, 48-летняя Соломия - переводчик с английского и французского, живет в Канаде.