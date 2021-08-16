Американская радиостанция начала вещание для украинцев

В 1954 году году открылась украинская редакция "Радио свобода". Фото: "Діаспоряна"

16 июля 1954 года вышла в эфир первая передача украинской редакции "Радио Свобода".

Тогда радиостанция называлась "Радио освобождения". Редакцию разместили в здании аэропорта в Мюнхене, Германия. В украинскую редакцию пригласили деятелей украинской эмиграции из разных стран мира. Глава редакции Николай Ковальский прибыл из Франции, заместитель Николай Степаненко - из США, Михаил Добрянский - из Великобритании, Юрий Таркович и Андрей Ромашка - из Германии.

Президент радиостанции Гоуленд Сарджент настаивал, что сотрудники редакции должны максимально профессионально работать с информацией. Редакция должна быть авторитетным и достоверным источником информации, а не инструментом антисоветской пропаганды.

"Братья и сестры! Украинцы! Мы живем за границей, и наши сердца и мысли всегда с вами. Ни один "железный занавес" не разделит нас и не помешает", - сказали ведущие во время первого эфира радиостанции.

Редакция готовила ежедневные выпуски длиной 20 мин. Их повторяли 36 раз в сутки. Дважды в неделю в эфир выходили часовые программы. Передачи начинались и заканчивались исполнением гимна "Ще не вмерла Україна".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США вышла газета на украинском языке

Ведущие начитывали политические статьи, передавали новости, говорили о репрессиях в СССР.

20 августа 1980-го Министерство связи УССР распорядилось глушить иностранные радиостанции. Среди украинцев были популярны передачи "Голоса Америки", ВВС и "Немецкой волны". Подпольные греко-католики слушали "Радио Ватикан". Они выпускали программы на украинском языке, на радио работали диссиденты. Советская пропаганда называла западные радиостанции "враждебными голосами". Для глушения радиоволн строили специальные радиовышки. Их называли "глушилки". Они транслировали шум на диапазонах западных радиостанций.