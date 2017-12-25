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понедельник, 25 декабря 2017 23:13

10 современных символов, появившихся в древности
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Современные люди часто пользуются символами, возникшими в древности.

Ancient origins собрал 10 символов, первоначальный смысл которых люди уже не помнят.

Средний палец

Этот некультурный жест у древних греков символизировал мужской половой орган. Тогда он не был приемлемым, поскольку ассоциировался с плодовитостью. Впоследствии жест стал ругательным.

Автор: Ancient origins
  Происхождение современных символов
Происхождение современных символов

Большой палец

В Древнем Риме император большим пальцем показывал, сохранить или нет жизни гладиатора. палец вверх означал жизнь. Вниз - смерть.

Автор: Ancient origins
  Происхождение современных символов
Происхождение современных символов

Пентаграмма

Пятигранная звезда в древней Греции символизировала золотое соотношение и архитектурное совершенство. В средневековье пентраграмму начали связывать с оккультизмом и магией.

Автор: Ancient origins
  Происхождение современных символов
Происхождение современных символов

Знак "победа"

Жест в форме буквы V зародился во времена Столетней войны 1337-1453 годов. Английские лучники показывали французам два пальца и это означало, что они еще могут в них выстрелить.

Автор: Ancient origins
  Происхождение современных символов
Происхождение современных символов

Форма сердца

Форма сердца - это символ, который сегодня сопровождается любовью, романтическими отношениями и праздником Валентина. В Древней Греции этот симолов означал растение фенхель. Его использовали, как приправу и лекарства.

Автор: Ancient origins
  Происхождение современных символов
Происхождение современных символов

Спираль на парикмахерской

На парикмахерских иногда можно увидеть красно-бело-синюю вращающуюся спираль. Чаще всего этот символ используют в США. Он происходит из средневековья, когда парикмахеры также ставили пиявок и пускали кровь. Синий цвет символизирует пиявок, красный - кровь.

Автор: Ancient origins
  Происхождение современных символов
Происхождение современных символов

"Коза"

Жест происходит изс Индии. Там "коза" использовалась, как жест Будды для изгнания демонов и устранения болезней и негативных мыслей.

Автор: Ancient origins
  Происхождение современных символов
Происхождение современных символов

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"Салют" двумя пальцами

Этот жест впервые появился в Древнем Риме. Гладиаторы использовали его, чтобы просить милости у императора.

Автор: Ancient origins
  Происхождение современных символов
Происхождение современных символов

Мудра (положение рук при медитации)

В США люди считают, что такие жесты возникли среди уличных банд. На самом деле мудры появились в Индии. Они символизируют мир, гармонию и хорошее психическое здоровье.

Автор: Ancient origins
  Происхождение современных символов
Происхождение современных символов

Свастика

На западе этот символ ассоциируется с нацизмом. На самом деле свастика является знаком Солнца в буддизме и индуизме. Она означает благополучие и удачу.

Автор: Ancient origins
  Происхождение современных символов
Происхождение современных символов

На первый взгляд, пикантные скандалы - примета исключительно современности. Но наши древние предки ушли далеко вперед по части безнравственности. Их сексуальные интриги переплетаются с заговорами, убийствами и казнями, иногда опасных для целых народов.

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