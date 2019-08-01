"Преклоним головы. Новый гроб, новая тяжелая безмерная потеря. Разбитый бокал без вина, народ без сына и без брата", - написал поэт Александр Олесь стихотворение "Памяти Дмитрия Витовского", которое зачитал на похоронах в Берлине 14 августа 1919 года.

Хоронили тогда командира вооруженных сил и министра военных дел Западно-Украинской Народной Республики 31-летнего Дмитрия Витовского.

"Надо любой ценой удержаться для украинского дела. Мы должны побороть все препятствия на нашем пути, нас ждут в будущем, - призвал он раньше украинских сечевых стрельцов. - Мы не смеем отчаиваться, а должны выполнить свой национальный долг. Эту войну нам поручил наш народ".

Он участвует в подписании Акта воссоединения между ЗУНР и УНР в Фастове и торжествах по этому случаю в Киеве. 17 апреля 1919-го Дмитрий Витовский прибывает в Париж для участия в международной конференции. Делегация ЗУНР хочет добиться признания Украинского государства и остановить войну с Польшей за Галицию.

Организаторы переговоров - победители в Первой мировой войне США, Франция и Великобритания. Они не поддерживают украинцев. Делают ставку на Польшу и русских белогвардейцев. Французские части под командованием генерала Юзефа Галлера усиливают польские войска. 25 июня 1919-го конференция официально позволяет полякам оккупировать всю Галичину.

- Украинский народ никогда не смирится с польским порабощением, - заявляет Дмитрий Витовский президенту США Вудро Вильсону и покидает Париж.

По дороге домой заворачивает в Бреслау - теперь Вроцлав в Польше. Город принадлежит Германии и туда подвозят напечатанные в Берлине по заказу украинского правительства деньги - миллиард гривен – 56 миллионов банкнот номиналом от 2 до 1000.

В Украине организовать выпуск денег не удается. Киев захватывают большевики, а Львов - поляки. Чтобы обеспечить армию и вернуть под контроль утраченные территории, нужны средства. Доставлять их по железной дороге через территорию Польши в тогдашнюю столицу УНР Каменец-Подольский - рискованно. Поэтому хотят переправить самолетами.

При поддержке МИД Германии заключают соглашение о доставке денег с обществом "Дойч Люфт Реедерай". Арендуют тяжелые бомбардировщики R-69, R-70 и R-71 концерна "Цеппелин". Их оборудуют для перевозки грузов. Первый выполняет рейс с частью наличности еще в июне. При возвращении его арестовывают в Австрии. Другие не рискуют отправлять, потому что разведка предупреждает об угрозе обстрела самолетов поляками.

"Операция с гривней была совершенно секретной. Речь шла о большом количестве банкнот. Поэтому должны были принять все меры безопасности, чтобы самолеты не сбили и не захватили деньги, - считает исследователь истории немецкой авиации Мартон Сигети. - С другой стороны, гривни еще не обеспечивались ничем. Только после доставки в Украину и введения правительством УНР могли приобрести какую-то ценность".

Переждав месяц, 2 августа 1919-го из Бреслау в Каменец-Подольский в 3:00 собираются вылететь два грузовых аэроплана. Первый R-70 с членом Украинского национального совета Западной области УНР 49-летним Юлианом Бачинским отправляется в рейс. Но делает вынужденную посадку в Румынии. Там нет аэродрома, чтобы самолет снова поднялся в воздух и добрался в Каменец-Подольский. Деньги выгружают. Машина в течение двух лет стоит на поле, пока ее не разбирают воры.

В самолет R-71 садятся Дмитрий Витовский со своим адъютантом Юлианом Чучманом. Шесть летчиков готовятся к взлету, но глохнет двигатель. До 10:00 его ремонтируют. Поднимаются в воздух, но через час лета от Бреслау двигатель загорается.

"По какой-то причине загорелся самолет, перевозивший для правительства УНР украинские денежные знаки из Германии в Каменец-Подольский, - цитирует документы правительства историк Павел Гай-Нижник. – Он упал в окрестностях Ратибора (теперь городок в Польше, у границы с Чехией. - ГПУ). Погибли все пассажиры, в том числе и первый государственный секретарь военных дел ЗУНР полковник Дмитрий Витовский".

4 револьвера имели 10 организаторов восстания во Львове в ночь на 1 ноября 1918 года. Они узнали о начале революции в Австро-Венгрии, которой тогда принадлежал город. Решили перенять власть в Галичине. Среди инициаторов выступления был и Дмитрий Витовский. Тогда взяли под контроль военные части и правительственные учреждения Львова без единого выстрела. Над горсоветом подняли украинский флаг.

Помог сбежать из тюрьмы убийце наместника Галичины

1887, 8 ноября - в семье Дмитрия и Екатерины Витовских в селе Медуха - теперь Галицкого района Ивано-Франковской области - родился сын Дмитрий. Учился в гимназии в Станиславе - теперь Ивано-Франковск.

1907 - начинает заочно учиться на правовом факультете Львовского университета. Призывают в армию Австро-Венгрии. После службы работает в канцелярии адвоката в Станиславе. Становится членом Украинской радикальной партии и спортивного общества "Сич".

1910 - за участие в вече львовских студентов, на котором требовали открыть украинский университет, исключают из вуза. Продолжает обучение в Кракове. Помогает бежать из тюрьмы студенту Мирославу Сичинскому, который убил наместника Галичины Анджея Потоцкого.

1914 - вступает добровольцем в легион Украинских сечевых стрельцов и отправляется на фронт. Становится сотником. Когда попадает на Волынь, организует 46 украинских школ.

1918 - принимает участие в захвате власти украинцами во Львове. Возглавляет отряды Украинской галицкой армии в войне против поляков. Становится делегатом на Парижской мирной конференции.

1919, 2 августа - погибает в авиакатастрофе под Ратибором в Польше. Похоронен в Берлине, на кладбище Гугенотов. В 2002 году перезахоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

Сына расстреляли большевики

"Дорогой Нечипор! Дело ясное, я не хуже наших ребят, вот хочу жениться, - пишет Дмитрий Витовский в письме к другу, сечевому стрельцу Никифору Гирняку в мае 1916-го. - Мне довольно трудно обозначить время. Имею хлопоты с объявлением. Нашего попа в целой окрестности нет. Тебя прошу быть свидетелем. Венчаюсь в Брошневе. Если бы я знал, что девушка получит пропуск в Станиславов, а Станиславовская епархия не захочет мне препятствовать за давние сделки, тогда лучше всего было бы мне делать целый парад в Станиславове".

В Брошневе - теперь поселок Брошнев-Осада Рожнятовского района Ивано-Франковской области - собирается жениться на учительнице Марии Лещинской, которая на семь лет его моложе. Продолжается Первая мировая война. Поэтому через две недели после свадьбы Дмитрий Витовский отправляется на российский фронт.

"Представляю, как ты подсовываешь очки на лоб, смеешься и спрашиваешь: "А ты не знал, что так будет? Чего женился?" - пишет другу. - Это правда, но я только сейчас понял, что такое война. Я так разнежился, залетел было высоко, выше, чем самолеты летают. Так и не удивляйся, что есть откуда падать".

После войны участвует в работе украинской дипломатической миссии в Европе. Тогда же у него рождается сын Дмитрий. Отец его не видел, возвращаясь домой, погиб.

Через несколько лет Мария выходит замуж за поляка. С началом Второй мировой войны женщина с новой семьей выезжает в США. Дмитрий остается и становится членом ОУН. В 1947-м его арестовывают и расстреливают большевики.