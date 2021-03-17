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"У такого ребенка легкая рука, и его просят, когда надо что-то начинать"

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- Пекли люди сорок птичек. Такие красивые они получались, прямо с крыльями. Их несли в большой миске в церковь. Была служба, и их там святили. Потом две женщины всем те птички раздавали, — рассказывает 79-летняя Татьяна Кравчина из села Алексеевка Березовского района Одесской области о дне памяти Сорока святых мучеников Севастийских, который выпадает на 22 марта.

В городе Севастии — теперь территория Турции, в 320 году жил военачальник Агриколай, по церковным преданиям. Он был ревностным язычником, но возглавлял отряд из 40 воинов-христиан. За отказ приносить жертву языческим богам, Агриколай бросил воинов в тюрьму.

Холодной мартовской ночью их загнали в ледяную воду местного озера. Под утро охрана увидела, как на мучеников с неба спускаются лучи света. Ледяная вода стала теплой. Агриколай приказал сжечь воинов. Христиане вместе с епископом Севастийским собрали останки мучеников и с честью похоронили их. Церковь признала их святыми.

Украинцы этот день называли Сорок святых, Сорок мучеников или Сороки. Связан с весенним пробуждением природы. Самый распространенный обычай - выпекание печенья в виде птичек. Этот ритуал исходит из древнего верования, что птицы на крыльях приносят из теплых краев весну, солнечную погоду и радостное настроение.

 

— Птичек делали из пресного теста. Мать пекла, а я носила в школу. Дети бегали с ними по улице, призывали весну и птичек: "Вызываю из далекого края, летите, соловьи, на наши земли", — говорит 60-летняя Людмила Березка из села Малая Мечетня Кривоозерского района Николаевской области.

На Подолье бытовал обычай привязывать выпеченных птичек к веткам деревьев в саду. Их также насаживали на прут и дети бегали с ними по селу с призывами-веснянками.

- Съедали все печенье, кроме головки. Их давали коровам, чтобы хорошо плодились, доились и не дрались, — добавляет Березка.

На Житомирщине и Ривненщине по сей день пекли "галопы" — печенье в виде лапы аиста. На Волыни выпекали в печи на бляхе или на капустном листе величиной с ладонь "сорочью лапу", на Киевщине — "жаворонков". Приговаривали, "чтобы гуси неслись, чтобы яйца не портились, чтобы гусята плодились".

Распространенным был обычай в одном печенье-птичке запекать мелкую монету. Считалось, что ребенок, которому это печенье достанется, будет счастлив в течение года.

- Еще денежку ребеночку в распашонку зашивали, говорили "на легкую долю", - рассказывает Татьяна Кравчина. - У такого ребенка легкая рука и его просят, когда надо что-то начинать или в поле засевать первому, или на огороде что-то посадить. Тогда уже говорили, будет на хороший урожай и всего будет по 40.

На Николаевщине до Сорока мучеников детей, родных и соседей угощали рабцями.

 

- На весну заканчивается в кадке капуста, ее вымачивают, потому что она соленая. Потом отжимают,-рассказывает о блюде 82-летняя Лидия Гордасевич из Малой Мечетни. — Добавляют много лука, муки и делают оладьи. Надо 40 штук раздать, чтоб уже зашло на весну и тепло.

Девушки пели веснянки, в которых обращались к жаворонку, который якобы обязательно должен прилететь на Сорок святых:

Чом ти, жайворонку, рано з вирію вилетів:

Іще по горах сніженьки лежать,

Іще по долинах криженьки стоять!

Ой, я тії сніженьки крильцями розжену,

Ой, я тії криженьки ніжками потовчу.

- На Сорок святых можно погоду наперед аж на целый год узнать, - говорит Лидия Гордасевич. - Оно тебе 40 раз в этот день все покажет. Хорошо, если будет дождь, значит, лето мокрое. А если солнце утром и целый день светит, то впереди еще сорок заморозков утренних и ночных. Может еще и снегом сыпануть.

День памяти Сорока мучеников занимает важное место в метеорологическом календаре украинцев. По народным приметам,"если на Сорок святых погода, то на урожай будет урода". Если облачно и мороз, то после праздника будет тепло и можно сеять.

Еще говорили "Сорок святых еще обязательно накинут сорок лопат снега". По народным преданиям, на 11-й неделе от Рождества Сорок святых на небе начинают готовиться к лету и убирать, выметать снег и сбрасывать его на землю. Поэтому на Сорок святых часто бывает вьюга и похолодание.

На Закарпатье в этот день на огородах раскладывали огонь и наблюдали. Если он "разгорается, дает красное пламя", то и урожай будет хорошим.

Подметили, если мороз, то не будет поздних майских заморозков и хорошо завяжутся фрукты и овощи. Морозный день предвещает урожай на бахчевые, особенно на арбузы.

На Сорок святых девушки начинали писать писанки с узорами, которые называли "сорок Клинцов" или "Сорочьи лапки". Также в этот день устраивали складчину и варили 40 вареников. Угощали ребят, чтобы" мороз любисток не побил" — чтобы те их верно любили.

Церковный праздник Сорока мучеников совпадает с весенним равноденствием. В этом году оно приходится на 20 марта в 11:37 по киевскому времени.

У наших предков весеннее равноденствие было одним из главных праздников — Великий день. Тогда "ночь с днем меряются", продолжаются одинаково. По мнению ученых, в этот день древние славяне праздновали Новый год. Верили, что именно в этот день "зачался мир". Прилетающие птицы это души усопших предков, которые весной наведываются в родные края. Поэтому их торжественно встречали и почитали.

Картофель родит по 40 клубней в кусте

В украинской традиционной культуре число 40 имеет особое значение. Чаще всего его связывают с символикой жизни и смерти.

Беременность у женщин длится около 40 недель. Считается, что именно столько времени требуется для идеального развития эмбриона. 40 дней после родов роженица очищается, не посещает храм и избегает публичных собраний. Рожденного здорового ребенка принято крестить в храме на сороковой день его жизни.

По распространенным верованиям, душа умершего человека 40 дней проходит мытарства. Тогда ее судьба окончательно решается. В течение этого времени дух человека находится возле родных. Затем христиане отмечают сорок дней по смерти покойного, окончательно прощаются с ним.

В народных верованиях число 40 осмысливается как "очень много". Оно положительно влияет на приумножение и увеличение всего. Если на Сорок святых вытащить из погреба 40 картофелин, тогда каждая уродит по столько же клубней в кусте. Если выбрать 40 зерен, то из каждой уродится такое же количество. В этот день хорошо сажать наседок на яйца, чтобы из всех вылупились цыплята.

Автор: Елена ЧЕБАНЮК
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