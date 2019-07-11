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пятница, 12 июля 2019 06:05

"Собрание не может состоять только из мужчин. Потому что тогда станет ясно, что это сошлись какие-то заговорщики"

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— Готов быть порядочным, общественно активным, помогать революции, — произносит клятву члена "Одесской общины" студент естественного факультета Новороссийского университета Антон Синявский.

Он прибыл в Одессу принудительно. Перед этим учился в Киеве. Помогал перевозить нелегальные издания ученого Михаила Драгоманова из Женевы. Жандармы задержали его и заставили покинуть город.

"Человека должны рекомендовать не менее двух членов общины. О его вступлении объявляют на двух собраниях. На третьем проводят тайное голосование. Если хоть один против, такой кандидат не принимается", — говорилось в конституции украинской общины, к которой присоединяется в Одессе.

Антон Синявский призывает больше общаться с организациями из других городов. Списывается с Иваном Франко из Львова. Присылает статьи для журнала "Народ" — печатного органа Украинской радикальной партии в Коломые, которая входила в состав Австро-Венгрии. Подписывается псевдонимами "Скраглюк" и "Катран". Получает небольшие гонорары, из которых отдает еженедельно 1-2 руб. на нужды общины. Собранные средства пересылают Михаилу Драгоманову в Софии в Болгарии.

"В Одессе теперь Синявский. Это хорошо. Может он там хоть "Млечный путь" какой-то соберет, потому что кажется кое-что понимает", — пишет Леся Украинка своей матери Елене Пчилке. Имеет в виду украинофильский кружок, существовавший в Киеве.

Члены общины встречаются в городских кабаре и пьют "дешевенькое одесское винцо".

"Это было нечто вроде Латинского квартала или Монмартра в Париже. Особенно любили кабаре Дурьяна недалеко от университета. Здесь происходили встречи с заезжими революционерами, законспирированные собрания и развлечения", — вспоминал Антон Синявский.

Еще собираются на квартире Леонида Смоленского на Старо-Портофранковской улице. Сидят в кабинете, заставленном от пола до потолка книжками.

— Только не одевайте эти московские кепки, — иногда ругает хозяин тех, кто приходит в привезенных из России тканевых картузах.

На собрания общины приходят вместе с женами, порой с детьми. Иногда в комнате собираются до 50 человек. Младшие члены, среди которых и Синявский, высмеивают такое "семейное собрание".

— Когда появится полиция, то попадет на чьи-то именины, — указывает на преимущества фольклорист Михаил Комар. - Собрание не может состоять из одних только мужчин. Потому что тогда станет ясно, что это сошлись какие-то заговорщики.

Берутся за работу над украинско-русским словарем и хотят создать собственное издательство.

"Одесская община задумала издавать небольшой недельный журнал. Но никак не может получить разрешение", — вспоминал предприниматель Евгений Чикаленко.

Решают, что проще приобрести действующее издание. Антон Синявский ведет переговоры с "Одесским вестником", лояльно относится к украинцам. Однако ничего не удается. Договариваются о покупке журнала "По морю и по суше".

- Журнал не получается, потому что редактор заболел. Имеет несколько сотен подписчиков. Прошу всего 4 тысячи рублей, — говорит издатель Леонид Кирхнер.

— А название изменить можно? — спрашивает Антон Синявский.

— Если надо, то я помогу, — убеждает владелец.

Затем оказывается, что журнал имеет только десяток подписчиков. Идут в цензурную управу, чтобы переименовать в "Степь" или "Слово". Там не позволяют.

— Украинофилов обмишулили, — констатируют в общине.

Антон Синявский берется за культурно-исторический отдел журнала.

"Вынужден вести всякие внутренние и посторонние обязанности "По морю и по суше". Знаете ли вы, что этот наш журнал такой - что жалко бросить и тяжело нести", - пишет в письме историку Михаилу Грушевскому.

Дружит с учителем местной гимназии Дмитрием Сигаревичем. Помогает ему занять должность директора городского дома для сирот. Заведение расположено вне города, поэтому Антон Синявский берется проводить там собрания местных активистов, приглашает на них приезжих революционеров.

О собрании в приюте становится известно жандармам. Они следят за Антоном Синявским. Узнают, что он пишет украинские статьи под псевдонимами "Катран" и "Скраглюк". 29 мая 1896-го арестовывают. Обвиняют в сепаратизме и связях с радикалами. Высылают в Томск.

150 научных трудов написал Антон Синявский. Во многих обосновывал отдельность украинского народа от русского. Исследовал историю мировой торговли и экономические связи между Украиной и Ближним Востоком. Создал исследование об историке Владимире Антоновиче, общественных деятелях Дмитрии Сигаревиче и Алексее Маркевиче.

Дочь уехала в США

"Моя жена простой человек и ее можно не считать как даму. Можно считать нас как двух мужчин", — пишет общественный деятель Антон Синявский в письме историку Михаилу Грушевскому о своей жене — деятеле рабочего движения "товарища Сару". Ее настоящее имя неизвестно.

Они вместе жили в Одессе. Летом 1895-го летали по маршруту Львов—Краков—Вена—Дрезден. Через пять лет пара рассталась.

В 1904-м в Екатеринославе — теперь Днипро, Антон Синявский возглавлял коммерческое училище и женился на Нине, дочери местного мирового судьи Григория Гаркушевского.

"Семья Синявских была гармоничная, хоть оба были разного нрава, — вспоминала переводчица Изидора Косач-Борисова. — Антон Степанович энергичный и до старости подвижный. Всю жизнь работал не только по специальности, но и на общественной ниве. А Нина Григорьевна — спокойная, может немного медленная, всю жизнь посвятила семье".

В 1911-м у них появилась дочь Нина, а в 1913 году — Екатерина. Во время Второй мировой войны Нина уехала в США. Младшая дочка и жена переезжали вместе с Антоном Синявским по городам СССР, где он работал.

1866, 12 июля — в семье священника Стефания Синявского в селе Скрагаловка — теперь Скригаловка Фастовского района на Киевщине, родился сын Антон.

1876 — заканчивает приходскую школу в родном селе и поступил в Александровскую гимназию в Киеве.

1885 — становится студентом историко-филологического факультета Киевского университета. Учится вместе с Михаилом Грушевским у профессора Владимира Антоновича. За участие в украинском кружке арестовывают и засылают на север, но освобождают благодаря ходатайству преподавателей.

1890 — поступает на естественный факультет Новороссийского университета в Одессе.

1896 — высылают в Томск на два года. Отбыв наказание, защищает при Варшавском университете диссертацию "Физиократы в Польше".

1901 — возглавляет Екатеринославское коммерческое училище. Организует первую историко-краеведческую выставку в Харькове.

1918 — становится директором департамента средних школ министерства народного образования УНР. После установления советской власти преподает экономическую географию и статистику в Институте внешних отношений и Институте народного образования в Киеве.

1933 — едет работать на Дальний Восток. Заведует кафедрой экономической географии украинского отделения Благовещенского агропединститута. После закрытия учреждения, переезжает во Владивосток.

1951, 2 февраля - умер в Симферополе и похоронен на местном кладбище. В 1987 году родственники перенесли его останки на Лесное кладбище в Киеве.

Автор: Михаил ТАНАСИЙЧУК
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