"Когда спиртное перестало помогать - ложился на полу в ванной и там ждал сон"

- Даю 500 долларов тому, кто назовет негодяя, который дорисовал в детской книжке мужской орган - издатель и родственник американского писателя Марка Твена Чарльз Вебстер кричит в своем офисе в Нью-Йорке. Перед ним 250 экземпляров "Приключений Гекльберри Финна", их только что привезли из типографии. На 283-й странице кто-то пририсовал персонажу мужские половые органы.

- Наше счастье - обнаружили ошибку, когда сделали только 250 копий, - говорит, немного успокоившись. - Напечатали бы весь тираж - потеряли бы 25 тысяч долларов. Если бы книга с этим рисунком увидела свет, репутация Марка Твена как порядочного писателя была бы потеряна навсегда.

Новое произведение планировали опубликовать перед Рождеством. Однако издание задержали и пропустили лучшее время для продаж. В США книгу привозят в магазины 18 февраля 1885-го.

За 10 лет до того Марк Твен пишет своему другу Уильяму Дину Ховеллсу: "Возьму 12-летнего мальчика и создам роман от первого лица. Этим парнем будет Гек".

После выхода повести "Приключения Тома Сойера" Марк Твен становится известным в мире. За книгу ему благодарны взрослые и дети. Но писатель чувствует, что истории о Томе Сойере слишком идеальные и правильные. Планирует написать о приятеле детских лет Томе Бланкеншипе.

"Я изобразил Гека точно таким, каким он был - необразованным, немытым, голодным, но с добрым сердцем, - рассказывает позже в воспоминаниях Марк Твен. - Его свобода была неограничена. Был единственной свободной личностью в обществе, поэтому вполне счастлив. Мог пойти и прийти, когда захочет. Ему никогда не надо было работать или идти в школу. Позволял себе делать что угодно хорошее или плохое".

Работу начинает летом 1876. С женой и тремя дочерьми живет на ферме Куэрри в штате Нью-Йорк. После завтрака идет в кабинет и работает до 17:00. Непрерывно курит сигары. Строго запрещает заходить к нему. Если кому-то очень нужно - звонят в звонок. После работы обедает. Тогда читает всем членам семьи сделанное за день. По воскресеньям не работает.

Пишется плохо, мучает бессонница. Поэтому Марк Твен напивается перед сном.

"Он разрабатывал всякие методы, чтобы привлечь к себе сон, - вспоминает Уильям Дин Ховеллс. - Сначала это было шампанское перед укладыванием в ​​постель. Потом светлое пиво. Далее он пил бутылку шотландского виски. Когда спиртное перестало помогать - ложился на полу в ванной и там ждал сон".

Марк Твен откладывает рукопись на семь лет. Вернуться к Гекльберри Финну его заставляет жена Оливия. Она владеет частью авторских прав на произведения мужа. Писатель оформил их так, чтобы не достались кредиторам. Женщина чувствует, что книга может стать успешной.

"До свадьбы я не написал ни одного стоящего слова, - рассказывал в письмах к друзьям. - Миссис Клеменс несет всю ответственность за последствия моей работы. Ее вмешательства касались не только моих произведений, но и меня самого. Я перестал бы носить носки, если бы она только намекнула, что это аморально".

Оливия читает и исправляет все, что ей не нравится в текстах. В рассказах о Геке Финне поправок почти не делает. Твен увлекается историей и работает почти непрерывно.

"Я пишу эту рукопись по-настоящему удивительно. Верю, что за два месяца закончу книгу, которую отложил почти на 10 лет. Сам себе удивляюсь - пишу с утра до вечера. Работаю даже в воскресенье, чего никогда раньше не делал".

Главного героя произведения 12-летнего сироту Гека Финна воспитывает вдова Дуглас. Он начинает дружить с беглым рабом Джимой. За тем охотятся, поэтому Гек выручает товарища. В конце к ним присоединяется уже известный читателям Том Сойер.

Издатель Чарльз Вебстер заказывает иллюстрации молодому художнику Эдварду Кембло из Нью-Йорка. Он известен рисованием темнокожих. Нанимает 12-летнего мальчика по имени Корт. Позирует не только для изображения Джимы. Автор одевает его в платье и рисует женщин, натягивает соломенную шляпу, чтобы получился Гекльберри Финн.

- О Господи! Сделайте его менее уродливым и "ирландским", - говорит Марк Твен, увидев портрет главного героя. - Гек Финн очень добросердечный мальчик и должен иметь хорошее, очень красивое лицо.

За несколько недель изображения согласовывают. Но в типографии кто-то портит одну картинку. Печать книги прерывают. Проверяют рисунки и текст.

Первый сорокатысячный тираж раскупают быстро. Марк Твен радуется коммерческому успеху, однако расстроен критикой. Люди возмущены грубым языком - с бранью и диалектными оборотами. Некоторые недоволен сценами с мертвыми животными, курением трубки парнем и с голым мужчиной, который бегает по городу. Критикуют за память о рабах, потому что рабство отменили еще в 1865 году. В некоторых библиотеках издание запрещают.

В последние годы жизни Марк Твен теряет жену, а мошенники отбирают права на несколько книг. Писатель переживает глубокую депрессию, что сказывается на его отношении к литературным героям.

"Геку 60 лет. Спятил. Представляет, что он все тот же парень, - пишет в письме. - Из скитаний по миру возвращается Том. Оба разбиты, отчаявшиеся, жизнь не удалась. Все, что считали прекрасным, - исчезло. Умирают ".

219 раз в "Приключениях Гекльберри Финна" автор употребляет оскорбительное для темнокожих слово "негр". Поэтому книга занимает четвертое место в списке наиболее запрещенных в американских школах. В штате Нью-Йорк ее изъяли из курса для младших и средних классов еще в 1957-м. Позже вышла политкорректная версия. В ней слово "негр" заменено на "раб".

Взял псевдоним из жаргона паромщиков

1835, 30 ноября - Сэмюэль Клеменс родился в американском городе Флорида в семье мелкого торговца. Был третьим ребенком из четырех выживших.

1847 - умирает отец. Сэмюэль идет печатником в газете, которую начал издавать его старший брат. Впоследствии работает помощником лоцмана на пароходе и в серебряных рудниках.

1861 - становится журналистом. Начинает подписывать статьи псевдонимом Марк Твен. Выражение из жаргона паромщиков означает минимальную глубину, пригодную для прохода речных судов - 365,76 см.

1869 - издает первую книгу "Простаки за границей". В ней рассказы, написанные во время путешествий по США и Европе.

1870 - женится на сестре своего друга Оливии Лэнгдон. Она родила Твену троих дочерей. Пишет "Приключения Тома Сойера", "Принц и нищий", "Приключения Гекльберри Финна", "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура".

1910, 21 апреля - Марк Твен умер от стенокардии. При жизни издал 43 книги. Писателя объявили национальным достоянием США.