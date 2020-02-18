— Масленица число не держит, она ежегодно "хвостом крутит", потому что на Пасху смотрит, — рассказывает 80-летняя София Усаченко из села Луковец Новоград-Волынского района Житомирской области. — Гуляют, поют, танцуют всю неделю перед Великим постом, потому что потом уже 40 дней — нельзя.

Масленица, сырница или Колодий - украинский традиционный праздник, празднуют в течение недели перед Великим постом. Отмечают в зависимости от Пасхи — первого полнолуния после весеннего равноденствия 21 марта. В этом году Великий пост от 2 марта до 18 апреля, поэтому Масленица длится с 21 февраля по 1 марта.

— Накануне в воскресенье делают запуск на Масленицу, — говорит София Усаченко. - Готовят много скоромных блюд - копченое и тушеное мясо, колбасы и сальтисоны, ветчину и вареное сало.

Обязательно на столе должен быть холодец из свиных ножек. Поэтому на Левобережье этот день называют "ножковое заговенье". Все блюда надо съесть. Если остаются, разносят бедным. Или ночью доедают, приговаривая: "хоть пузо раздайся, а Божий дар не останься".

А на Масляной неделе угощаются уже только блюдами из творога, яиц, рыбы, молока, сметаны и масла. Поэтому в Украине Масленица называется также Сыропуст, Сырница или Сырная неделя.

- На протяжении Масленицы наедались пирогами и пампушками с творогом, сырниками и налистниками, бабками с молочным киселем, - вспоминает София Усаченко. - Потому что после целых семь недель поста надо удержать.

Говорит, что у них блины не пекли. Делали большие оладьи на дрожжах, молоке и яйцах. А больше всего готовили пышные и мягкие вареники с соленым сыром, поливали их маслом и сметаной. До этого приговаривали: "Когда молодым бывал, то 40 вареников съедал. Теперь хамелю-хамелю, и с трудом и пять умелю".

— На Масленицу вяжут колодки, — рассказывает 63-летняя Раиса Козачек из села Каиры Лиманского района Одесской области. - Собираются женщины, оденут платки и идут с песнями к тем, у кого дети никак не поженятся. Выстругивают колодочки такие сантиметров 50, украшают их лентами и вешают на ленточку цветную. Хозяева их ждут и приглашают в дом.

В доме женщины с шуточными песнями и прибаутками крепко привязывают колодку на шею отцу неженатых детей, а матери — к ноге. Их нельзя снимать, носят весь вечер. Родители должны выставить гостям хороший магарыч.

В течение недели группа с колодкой обходит все семьи, в которых взрослые парни или девушки "засиделись". Не обходят также вдовцов и вдов.

— Вот у одних наших хозяев два сына долго не женились. После этой нашей колодки они один за другим женились. И сейчас имеют двух внуков. Значит, оно что-то действует? Действует, — говорит 54-летняя Ирина Родонюк из этого же села.

На Киевщине и Житомирщине колодку в виде замотанной в пеленки куклы цепляли на спину тем парням, кто не хотел засылать сватов, и девушкам, которые отказали сватам. Женщины вместе ходили поздравлять и славить песнями тех, кто в течение года справил свадьбу. Желали счастья, достатка в хозяйстве и пополнения семейства.

Молодожены на этой неделе ходили с хлебом-солью и пирогами в гости к родителям молодой "тестю горло промочить". Родители, в свою очередь, созывали в дом родственников и угощали, величали и одаривали молодых супругов.

Публичный обрядовый позор неженатой молодежи и величание сочетавшихся браком уходит корнями во времена первобытно-родового уклада. Тогда действовал общий общинный контроль и поощрение к продолжению рода.