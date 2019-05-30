"Хоть и пролежал я целый свой век на печи, но всегда был патриотом"

"Надо было иcпользовать достижения революции. Для этого организовались передовые украинские художники и литераторы - решили издавать юмористический революционный еженедельник "Шершень", - пишет художник Фотий Красицкий в "Автобиографии".

В конце 1905-го в его киевской квартире на Андреевском спуске в доме №15, известном как "Замок Ричарда - Львиное сердце", собрались карикатуристы Иван Бурячок и Владимир Ризниченко. Решают в том же помещении организовать редакцию юмористически-сатирического журнала "Шершень". Образ Шершня взяли из басни Григория Сковороды - как символ людей, живущих грабежом других и созданных только для того, чтобы есть и пить.

Российская империя была охвачена рабочими и крестьянскими выступлениями. Люди требовали улучшения экономического и политического положения. Император Николай II в ноябре 1905-го издал указ, которым разрешил печатать книги и прессу на разных языках. ¬На протяжении нескольких месяцев появились более 10 газет и журналов на украинском.

"История украинской сатирически-юмористической прессы началась с "Шершня" - журнала с ярко выраженным политическим лицом", - писал позже литературовед Олег Бабышкин.

Фотий Красицкий рисует обложку для первого выпуска "Шершня", выходящего в январе 1906 года. На фоне красных облаков революционного зарева женщина в украинской одежде берет из рук политического заключенного флаг с надписью "Воля". В середине журнала его рисунок "Пихнограф". Разоблачает деятельность главного редактора монархического издания "Киевлянин" Дмитрия Пихно. Другая карикатура критикует "сбалансированность" городского бюджета, в котором "забыли" об учителях, конторщиках.

Оказывается, указ императора об отмене цензуры не так уж демократичен. Правительство передало полномочия по делам печати местным администрациям. Они получили неограниченные права. Местные чиновники осуществляют надзор за прессой и используют малейший повод для преследования издателей. С первого выпуска начинают охотиться за "шершней".

"Сатирические журналы "Свободный смех" №1, " Топор" №1, "Фонарь" №1, "Шершень" №1 распоряжением киевского губернатора приказано изъять из продажи на все время военного положения", - пишет "Киевлянин".

Но "Шершень" продолжает выходить на восьми страницах по пятницам. Во втором номере Красицкий рисует узника, который через решетку смотрит на ласточек, что свили гнездо. Затем изображает пьяного и пузатого пана-россиянина, который сладко спит на рисованной печи. В дверях толпятся крестьяне, ожидая его приказов о распределении работы.

Создает иллюстрации на слова Тараса Шевченко, которыми высмеивает тогдашних царских министров. На одной карикатуре конвой из жандармов и полицейских ведет группу простых людей. Под рисунком подпись: "От молдаванина до финна на всех языках все молчит, ибо благоденствует".

Свои тексты журналу присылают Иван Франко, Леся Украинка, Михаил Коцюбинский, Александр Олесь, Олена Пчилка. Подписывают их именами - Шершень Партийный, Шершень из Миргорода, Овод с Черниговщины, Шмель, Оса, Плут, Сивенький, Комар, Гум-Буг, Лука.

Под рисунком "Патриот" пишут "Хоть и пролежал я целый свой век на печи, но всегда был патриотом. За Украину мою, то ли днем, то ли ночью, мое сердце переполнялось хлопотами". В рубрике "Объявления" печатают сообщения: "Нужны лицедеи, фокусники и акробаты для исполнения новой шутки "Конституция".

"Учитывая современные обстоятельства, издание "Шершня" на некоторое время прекращается", - было отмечено в номере 25-26. Фотия Красицкого начинают преследовать. Полиция проводит обыски у него дома, изымают картины.

- Бежал бы куда глаза глядят. И где спрячешься с маленьким ребенком, - говорит тогда Красицкий.

Получает приглашение от Ивана Франко пожить в селе Криворивня в Карпатах. Принимает его, вместе с женой и сыном покидает Киев.

600 рублей заплатил Совет Императорской академии художеств в Петербурге в 1901-м за картину Фотия Красицкого "Гость из Запорожья". Написал в конце обучения в Высшей художественной школе при академии. Принадлежал к классу Ильи Репина. Тот поддерживал увлечение ученика казацкой тематикой. Покупка картины заведением была большим достижением для выпускника. Эти деньги равнялись полугодовому заработку учителя гимназии. Тогда же Фотий Красицкий получил "диплом с правом на чин Х класса при поступлении на государственную службу и правом преподавания рисования".

Закопал свои картины в саду

1873, 24 августа - в селе Зеленая Диброва - теперь Городищенский район Черкасской области, родился Фотий Красицкий.

1888 - приехал в Киев учиться в художественную школу. Художник Александр Мурашко помогает получить стипендию от Киевской общины. Композитор Николай Лысенко принимает жить к себе. В следующем году поступает в Одесскую рисовальную школу.

1901 - оканчивает Высшее художественное училище в Петербурге. Едет работать в Киев.

1908 - путешествует по Чехии и Германии. В Праге договаривается об издании открыток с изображением своих картин. Министерство торговли и промышленности поручает организацию художественно-печатной школы в Киеве.

1914 - арестован, как "политически неблагонадежный". Готовят его выезд за пределы украинских земель. Начинается Первая мировая война, и позволяют вернуться к работе в училище.

1929 - издает пособие "Рисование и малевание". Преподает в Киевском художественном институте и создает рекламные плакаты для кинофильмов.

1934 - расстреливают зятя, поэта Олексу Влизько. Дочь Фотину высылают на Урал. Весной 1937-го арестовывают второго зятя, писателя Петра Мельника. Дочь Ярину с сыном выселяют в Башкирию. Фотия Красицкого обвиняют в "украинском национализме".

1941 - закапывает свои картины в саду у дома в Киеве. От эвакуации отказывается.

1944, 2 июня - умер в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.