Брижит Бардо хотела убить санитарка

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3150
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2754
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 900
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6993
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9639
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2448
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 558
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3312
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3717
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
3
2
2
2
2
Солдаты убивали людей, которые подняли белый флаг
Солдаты убивали людей, которые подняли белый флаг
&quot;В селе было 27 мельниц. Мы спасли последнюю&quot;
"В селе было 27 мельниц. Мы спасли последнюю"
&quot;Нет ничего более приятного и более полезного, чем мыть голову в дождевой воде&quot;
"Нет ничего более приятного и более полезного, чем мыть голову в дождевой воде"
Милиция задержала геолога за агитацию возле бювета в Трускавце
Милиция задержала геолога за агитацию возле бювета в Трускавце
&quot;Умножилось человеческое беззаконие в Украине&quot;
"Умножилось человеческое беззаконие в Украине"
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 540
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 783
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 648
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 324
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6084
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 693
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
вторник, 01 октября 2019 06:16

Брижит Бардо хотела убить санитарка

  Комментировать
 

- Доченька, почему ты ползаешь на коленях? Ты с ума сошла! - в роскошный дом в Сен-Тропе на юге Франции весной 1959-го врывается женщина. Оглядывается и видит кроме 25-летней дочери еще ее гостей, которые тоже передвигаются только на коленях. - Господи, да вы все здесь сумасшедшие!

Ее дочь - актриса и секс-символ 1950-х Брижит Бардо, ничего не объясняет. Берет швабру, цепляет на нее белый парик и подносит к окну. В этот момент вечерняя улица загорается от вспышек фотоаппаратов.

Миниатюрная блондинка из Франции открыла миру купальник бикини. Ее изображение размещают на обложках ведущих изданий, приглашают сниматься в кино и обожают. Среди фанатов распространяется "бардомания" - одеваются в полинявшие джинсы и безрукавки, делают растрепанную прическу под названием "кислая капуста" и рисуют стрелки у глаз.

Однако ее появление в откровенных платьях на кинофестивалях и сами роли делают славу скандальной. В своем самом известном фильме "И создал Бог женщину" Брижит Бардо играет дерзкую и сексуально раскрепощенную героиню, которая мечется между тремя мужчинами.

- Это девушка своего времени. Она свободна от чувства вины и всех табу, насаждаемых обществом. Ее сексуальность ничем не ограничена, - говорит о ней режиссер. - В довоенных фильмах и литературе таких женщин приравнивали к проституткам. В этой же ленте это молодая девушка, великодушная и щедрая, немного неуравновешенная и неуловимая. У нее нет другого оправдания, кроме своего великодушия.

После этой картины актрису ассоциируют с проституткой. Фильм шокирует зрителей откровенными для того времени сценами и получает негативные отзывы критиков. Его осуждает католическая церковь за сцены, в которых актриса появляется обнаженной и танцует на столе.

Группы недовольных преследуют Брижит Бардо. В Швейцарии их съемочную группу забрасывают горшками с геранью, банками с водой, ящиками и помидорами.

- Убирайся во Францию, проститутка! - кричат ​​актрисе.

В Ватикане под вывеской "Зло" размещают фото босой Брижит Бардо, которая танцует мамбу в фильме "И Бог создал женщину". В нее плюют, бросают камни и угрожают убить.

Красавица меняет мужчин, встречается с женатыми и не скрывает этого. Ее называют "пожирательница мужчин".

"Холодно было, когда лежала ночью в постели одна. Разве мысль о том, что тебя любит полмира, может утешить? Полмира - это ничто", - напишет позже в мемуарах.

Как-то в больнице Брижит Бардо входит в лифт вместе с санитаркой, которая держит в руках поднос с едой.

- Это вы ?! Проститутка, гадина, тварь! Вы забираете мужчин у бедных женщин! - начинает ругаться, хватает вилку и размахивается, чтобы ударить в лицо. Актриса успевает закрыться руками. Вилка застревает в рукаве ее вязаного пальто.

Брижит Бардо скрывается от фотографов. Один включил вспышку близко к ее лицу. Началось отслоение сетчатки на левом глазу.

Актриса беременеет и вынуждена выйти замуж. Во Франции действует запрет на аборты, а подпольные врачи и акушерки не решаются делать аборт "самой Брижит Бардо". Мужем становится партнер по фильму "Бабетта идет на войну" Жак Шерье. 18 июня 1959-го они гуляют свадьбу.

Чтобы пройти в здание мэрии расписаться, жениху и невесте приходится пробивать себе дорогу кулаками. Вокруг учреждения выстраивают жандармов. Они окружают молодоженов кольцом и отбиваются от людей на протяжении всей церемонии.

Беременная Бардо постоянно сидит в квартире. Закрывает шторы и боится выходить. Фотографы устанавливают вокруг ее дома круглосуточное дежурства. На крышах и снимают жилье поблизости.

Когда актриса пытается выйти через "черный" ход, наталкивается на двух репортеров. Они хватают ее. Выворачивается и убегает. Толкают в проход, заставленный мусорными баками. Она падает в один из них. Нападавшие начинают сразу фотографировать с разных ракурсов - суперзвезда Брижит Бардо с огромным животом лежит на свалке.

Решается рожать дома, опасаясь, что фотографы остановят машину "скорой" или ворвутся в клинику. После появления сына Николя-Жака 11 января 1960 пресса обступает дом.

- Я - как загнанный зверь, - жалуется Брижит.

Начинает ругаться с мужем. Тот запрещает ей сниматься и красить волосы, хочет иметь "нормальную жену". Брижит злится, не хочет ни его, ни ребенка. Называет сына "опухолью, которая девять месяцев питалась ее телом". Она съедает горсть таблеток, а муж перерезает себе вены. Обоих спасают, но пара расстается. Мальчик остается у отца. Позже подаст на нее в суд за "опухоль". Актриса будет вынуждена выплатить $ 17 тыс.

48 ролей в фильмах сыграла Брижит Бардо в течение 21-летней актерской карьеры. Среди них "И Бог создал женщину", "Бабетта идет на войну", "Истина", "Вива Мария!", "Нефтедобытчики". В 1958-1961 годах ее признавали самой популярной актрисой Франции. В 1967-м получила немецкую премию "Бэмби" за креативность и новые идеи.

Продала драгоценности ради животных

- Я отдала молодость и красоту людям. Мудрость и опыт сейчас отдаю животным, - говорит актриса Брижит Бардо, завершая свою карьеру в 1973-м.

Создает ферму для коз, свиней, овец, уток, гусей, черепах, пони, осла, кошек и собак. Фонд финансирует борьбу с выловом диких животных для цирков и зоопарков. Выступает против употребления в пищу конского мяса, мехового промысла, использования животных в медицинских и промышленных экспериментах, охоты на тюленей и китов. Актриса заявляет, что будет заниматься этим "до последнего вздоха".

Брижит Бардо добивается гуманного отношения к животным на бойнях во Франции и запрета торговли морскими котиками. Фонд способствует созданию приютов для слонов и приматов в Африке, коал в Австралии и танцующих медведей - в Болгарии.

Автор: Наталия ПАВЛЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Брижит Бардо хотела убить санитарка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

Гетьман руководил страной под наблюдением российского резидента

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 46936
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 43462
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 31583
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 30682
&quot;Состояние приближенное к нулю&quot; - актрису &quot;Сватов&quot; заподозрили в алкоголизме
"Состояние приближенное к нулю" - актрису "Сватов" заподозрили в алкоголизме Просмотров: 26136
История
"Дети играли в футбол набитым сеном черепом"
"Дети играли в футбол набитым сеном черепом" Просмотров: 198
"Дай Бог, охоту рано вставать и чтобы свет был работать"
"Дай Бог, охоту рано вставать и чтобы свет был работать" Просмотров: 72
"Большинство родов края обеднели. Для восстановления их, обнищавших, единственный выход — воспитание"
"Большинство родов края обеднели. Для восстановления их, обнищавших, единственный выход — воспитание" Просмотров: 108
Иоганн Гете дружил с мошенниками
Иоганн Гете дружил с мошенниками Просмотров: 72
"В ране завелись черви, но никто меня не лечил"
"В ране завелись черви, но никто меня не лечил" Просмотров: 162
Больше всего комментируют
4
НСЖУ призвал Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
4
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
2
Выжил с ума. Президент "Формулы-1" призвал Путина захватить Европу
Голосов: 1128
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua