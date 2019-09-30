Брижит Бардо хотела убить санитарка

- Доченька, почему ты ползаешь на коленях? Ты с ума сошла! - в роскошный дом в Сен-Тропе на юге Франции весной 1959-го врывается женщина. Оглядывается и видит кроме 25-летней дочери еще ее гостей, которые тоже передвигаются только на коленях. - Господи, да вы все здесь сумасшедшие!

Ее дочь - актриса и секс-символ 1950-х Брижит Бардо, ничего не объясняет. Берет швабру, цепляет на нее белый парик и подносит к окну. В этот момент вечерняя улица загорается от вспышек фотоаппаратов.

Миниатюрная блондинка из Франции открыла миру купальник бикини. Ее изображение размещают на обложках ведущих изданий, приглашают сниматься в кино и обожают. Среди фанатов распространяется "бардомания" - одеваются в полинявшие джинсы и безрукавки, делают растрепанную прическу под названием "кислая капуста" и рисуют стрелки у глаз.

Однако ее появление в откровенных платьях на кинофестивалях и сами роли делают славу скандальной. В своем самом известном фильме "И создал Бог женщину" Брижит Бардо играет дерзкую и сексуально раскрепощенную героиню, которая мечется между тремя мужчинами.

- Это девушка своего времени. Она свободна от чувства вины и всех табу, насаждаемых обществом. Ее сексуальность ничем не ограничена, - говорит о ней режиссер. - В довоенных фильмах и литературе таких женщин приравнивали к проституткам. В этой же ленте это молодая девушка, великодушная и щедрая, немного неуравновешенная и неуловимая. У нее нет другого оправдания, кроме своего великодушия.

После этой картины актрису ассоциируют с проституткой. Фильм шокирует зрителей откровенными для того времени сценами и получает негативные отзывы критиков. Его осуждает католическая церковь за сцены, в которых актриса появляется обнаженной и танцует на столе.

Группы недовольных преследуют Брижит Бардо. В Швейцарии их съемочную группу забрасывают горшками с геранью, банками с водой, ящиками и помидорами.

- Убирайся во Францию, проститутка! - кричат ​​актрисе.

В Ватикане под вывеской "Зло" размещают фото босой Брижит Бардо, которая танцует мамбу в фильме "И Бог создал женщину". В нее плюют, бросают камни и угрожают убить.

Красавица меняет мужчин, встречается с женатыми и не скрывает этого. Ее называют "пожирательница мужчин".

"Холодно было, когда лежала ночью в постели одна. Разве мысль о том, что тебя любит полмира, может утешить? Полмира - это ничто", - напишет позже в мемуарах.

Как-то в больнице Брижит Бардо входит в лифт вместе с санитаркой, которая держит в руках поднос с едой.

- Это вы ?! Проститутка, гадина, тварь! Вы забираете мужчин у бедных женщин! - начинает ругаться, хватает вилку и размахивается, чтобы ударить в лицо. Актриса успевает закрыться руками. Вилка застревает в рукаве ее вязаного пальто.

Брижит Бардо скрывается от фотографов. Один включил вспышку близко к ее лицу. Началось отслоение сетчатки на левом глазу.

Актриса беременеет и вынуждена выйти замуж. Во Франции действует запрет на аборты, а подпольные врачи и акушерки не решаются делать аборт "самой Брижит Бардо". Мужем становится партнер по фильму "Бабетта идет на войну" Жак Шерье. 18 июня 1959-го они гуляют свадьбу.

Чтобы пройти в здание мэрии расписаться, жениху и невесте приходится пробивать себе дорогу кулаками. Вокруг учреждения выстраивают жандармов. Они окружают молодоженов кольцом и отбиваются от людей на протяжении всей церемонии.

Беременная Бардо постоянно сидит в квартире. Закрывает шторы и боится выходить. Фотографы устанавливают вокруг ее дома круглосуточное дежурства. На крышах и снимают жилье поблизости.

Когда актриса пытается выйти через "черный" ход, наталкивается на двух репортеров. Они хватают ее. Выворачивается и убегает. Толкают в проход, заставленный мусорными баками. Она падает в один из них. Нападавшие начинают сразу фотографировать с разных ракурсов - суперзвезда Брижит Бардо с огромным животом лежит на свалке.

Решается рожать дома, опасаясь, что фотографы остановят машину "скорой" или ворвутся в клинику. После появления сына Николя-Жака 11 января 1960 пресса обступает дом.

- Я - как загнанный зверь, - жалуется Брижит.

Начинает ругаться с мужем. Тот запрещает ей сниматься и красить волосы, хочет иметь "нормальную жену". Брижит злится, не хочет ни его, ни ребенка. Называет сына "опухолью, которая девять месяцев питалась ее телом". Она съедает горсть таблеток, а муж перерезает себе вены. Обоих спасают, но пара расстается. Мальчик остается у отца. Позже подаст на нее в суд за "опухоль". Актриса будет вынуждена выплатить $ 17 тыс.

48 ролей в фильмах сыграла Брижит Бардо в течение 21-летней актерской карьеры. Среди них "И Бог создал женщину", "Бабетта идет на войну", "Истина", "Вива Мария!", "Нефтедобытчики". В 1958-1961 годах ее признавали самой популярной актрисой Франции. В 1967-м получила немецкую премию "Бэмби" за креативность и новые идеи.

Продала драгоценности ради животных

- Я отдала молодость и красоту людям. Мудрость и опыт сейчас отдаю животным, - говорит актриса Брижит Бардо, завершая свою карьеру в 1973-м.

Создает ферму для коз, свиней, овец, уток, гусей, черепах, пони, осла, кошек и собак. Фонд финансирует борьбу с выловом диких животных для цирков и зоопарков. Выступает против употребления в пищу конского мяса, мехового промысла, использования животных в медицинских и промышленных экспериментах, охоты на тюленей и китов. Актриса заявляет, что будет заниматься этим "до последнего вздоха".

Брижит Бардо добивается гуманного отношения к животным на бойнях во Франции и запрета торговли морскими котиками. Фонд способствует созданию приютов для слонов и приматов в Африке, коал в Австралии и танцующих медведей - в Болгарии.