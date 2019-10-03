Богдан-Игорь Антонич писал стихи сразу после сна

"Будучи в университете, говорил как-то "странно" по-украински. Так, что мы, девушки, даже сторонились сразу его. Считали поляком, который делается "приятным" для нас, украинок", - писала в рецензии на сборник "Три перстня" Богдана-Игоря Антонича в 1935-м писательница Ирина Вильде.

Поэт - лемко по происхождению. В 1928-м приезжает во Львов, чтобы поступить в университет. Тетя Параска Волошинович имеет квартиру на ул. Городоцкой. Живет с сыном Романом и выделяет племяннику отдельную комнату.

Богдан-Игорь Антонич стал студентом философского факультета. 1 октября идет на лекции. Их ведут на польском языке, ни одной украинской кафедры в заведении нет. Поляки сидят в аудитории с правой стороны, украинцы - слева, евреи стоят вдоль стен. Антонич не согласен с такими порядками и уступает место еврейке. Поляки видят это и после лекции преграждают путь в коридоре. Объясняют, что так делать не нужно, и бьют.

В столовой он видит такого же избитого студента Романа Савицкого. Подсаживается к нему и заводит дружбу. Наведывается на квартиру, которая недалеко от дома тети Антонича. Узнает, что Савицкий руководит драмкружком при "Просвите ".

- Хочу с вами, - говорит Антонич. - Может, надо написать или сыграть?

- Конечно, приобщайся, - радуются ребята.

Ставят драму "Дай сердцу волю - заведет в неволю". Антонич играет на скрипке и рисует декорации.

"Мое внимание привлекло его милое, почти детское лицо. Всегда, когда Антонич говорил со мной, меня пленила его улыбка, - вспоминал фольклорист Дмитрий Бандривский. - В этой улыбке радость и грусть так сплелись, как день сплетается с ночью. В улыбке отражалась радость человека, осознающего свое призвание, а в печали - сознание скоротечности его титанических усилий".

Обучение дается легко. Начинает писать стихи. Из-за говора галичане считают его чудаком. Решает активно изучать украинский. Идет на курс к профессору Яну Януву и становится членом неформального кружка украинистов во Львове.

"Невысокий, худощавый, широкоплечий и прямой. Волосы острижены ежиком, в очках. Ходил всегда в черном костюме с большим портфелем. Шел спокойным размеренным шагом, всегда задумчивый, серьезный", - вспоминал член клуба языковед Юлиан Редько.

Собираются раз в две недели у Академического дома. Размещаются на лестнице. Обсуждают публикации в прессе и новые книги.

Дома Богдан-Игорь Антонич зачитывает до дыр словарь Бориса Гринченко и журнал "Родная речь", выходящий в Варшаве. Создает карточки, куда записывает интересные фразы из произведений украинских писателей.

"Утром полусонный надевал очки, вставал с кровати и садился за расшатанный столик. Тетя приносила завтрак и кофе, прервав сонный экстаз. И начинался день серого человека", - делился воспоминаниями о Богдане-Игоре Антониче критик Владимир Ласовский.

Все свои стихи впервые читает на собрании кружка. Там же критикует других авторов.

- А может, вы господин товарищ, прочитали бы что-то веселое, - обращается к одному из них. - Ваша "Антиалкогольная пропаганда" была лучше. Она отражала действительность, а здесь, простите, юмор какой-то искусственный.

Первый свой сборник "Приветствие жизни" издает в 1931-м.

"Потянул меня в сторону, чтобы не задерживать движения на узкой улице. Открыл свой небольшой портфель и вытащил новенькую желтоватую книжку и подписал "Достопочтенному господину товарищу", - вспоминал Юлиан Редько.

После университета берется за переводы и рецензии, которые публикуют львовские журналы. Затем поручают писать статьи о литературной жизни для журнала "Даждьбог", что ему не нравится.

"Сидел во Львове и ненужное потратил время на всякие "ступени" и другие "организационные" дела, - пишет к издателю Евгению Пеленскому 22 июля 1934-го. - Был бы на селе, написал бы не один новый стих, здесь не получилось совсем ничего нового. Потерявший интерес, злой за упущенное, выезжаю в конце на днях к себе".

Как-то в кондитерской влюбляется в студентку 25-летнюю Ольгу Олийнык. Предлагает встречаться. Она слышала о его творчестве и отвечает взаимностью. Но мать хочет, чтобы сын сошелся с девушкой из их села - Анной Войцицкой.

"Он к нам приходил как-то в вышитой рубашке, - вспоминала та. - По вечерам собирались в одном доме. Одни шили, другие пряли и тут же пели. Любил ходить в поле вечером и просил, чтобы с ним идти. Но я с ребятами не любила выбираться. Времени не было, и барские причуды могут быть разные. Мама меня часто предостерегала. Его мать была за наше венчание, но он говорил, что есть девушка, называется Олечка".

У Богдана-Игоря Антонича воспаляется аппендикс. Он занят работой и стихами, и на болезнь не обращает внимания. Когда становится очень плохо, кладут на операцию. Некоторое время проводит в постели в теткиной квартире. Однако из-за сквозняков в помещении простужается, начинается воспаление легких. Тетя и Ольга прикладывают теплые бутылки, это не помогает, и он умирает.

6 поэтических сборников создал Богдан-Игорь Антонич - "Приветствие жизни", "Большая гармония", "Три перстня", "Книга Льва", "Зеленое Евангелие" и "Ротации". Две последние издали уже после смерти автора. В основе стихов философская лирика, религиозные и космические мотивы, лемковский, бойковский, гуцульский и языческий фольклор. Написал стихи "Рождество" и "Коляда", которые стали народной колядкой "Родился бог в санях".

Семья бежала от преследований поляков

1909, 5 октября - в поселке Новица - теперь Малопольское воеводство в Польше, в семье греко-католического священника Василия Кота и Ольги Волошинович родился сын Богдан-Игорь. Тогда же отец меняет фамилию на Антонич - не хочет, чтобы о нем говорили "отец Кот". Образование мальчик получает у частной учительницы.

1919 - семья бежит в Чехословакию вместе с дядей Александром Волошиновичем. Того за попытку объединения польской и словацкой частей Лемковщины приговорил к смертной казни режим Юзефа Пилсудского. Антоничи перестраховываются, чтобы их не наказали как родственников.

1920 - поступает в гуманитарную гимназию имени королевы Софии в городе Санок - теперь Подкарпатское воеводство Польши. Овладевает скрипкой и рисованием.

1928 - поступает во Львовский университет имени Яна Казимира на философский факультет по специальности "польская филология". Самостоятельно изучает литературный украинский, пишет стихи и магистерскую работу.

1931 - журнал "Огни" публикует его первое стихотворение "Бег 1000 метров".

1934 - становится магистром философии. Профессор Генрик Гертнер хочет отправить на учебу в Болгарию, но руководство университета отказывает - нет средств для украинца.

1937, 6 июля - умер после осложнения от воспаления легких. Похоронен во Львове на Яновском кладбище.