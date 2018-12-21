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пятница, 21 декабря 2018 06:35

"Я решился отступить, пока еще не сошел с ума"

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"И что в этой женщине, что все ею так восхищаются? Наружность — простая баба. У нее противные белые глаза с белыми бровями и ресницами, плоское лицо. В компании молчит. А все мужчины сходят по ней с ума", — пишет в дневнике графиня Екатерина Юнге об украинской писательнице Марко Вовчок — псевдоним Марии Вилинской.

"Мария умеет так сделать, что ее поклонники во всем вступаются за нее, — говорит далее. — Она бросила мужа, прекрасного человека, а говорят: "Он ее не достоин". Бросила ребенка, держала его, как собаку, в кухне, а говорят: "Ее душа слишком возвышенна, чтобы довольствоваться мелочами жизни". Как меня возмущает эта женщина! Где же справедливость, когда такие творения живут на земле, чтобы портить жизнь другим".

Мария Вилинская начинает писать рассказы о жизни украинцев под влиянием этнографа Афанасия Марковича. Они живут семь лет в браке и имеют сына Богдана. Муж присылает произведения жены писателю Пантелеймону Кулишу. Тому они нравятся — хвалит и просит писать еще. Приглашает к себе. При встрече влюбляется. Называет Вилинскую Марко Вовчок — от фамилии мужа и характера, который был несколько скрытный и мрачный.

"Теперь Марко Вовчок рядом со мной, — пишет Кулиш в своем дневнике через несколько месяцев. — Он мне сизым голубем гудит и соловьем поет. Он меня из большой тоски освобождает. Он меня на свете задерживает".

Писатель старше на 14 лет и женат на дворянке Александре Белозерской. Мария стремится к независимости, и это раздражает Кулиша. В отношениях он требовательный и самоуверенный, а Вилинская — спокойная и невозмутимая. Хоть и отвечает взаимностью, но держит дистанцию. Принимает ухаживания других мужчин.

Кулиш ради нее оставляет семью. Ходят слухи, что он пил настойку для улучшения "мужской силы" — чтобы удержать пассию. Но друг, который ее изготовил, пообещал Александре Белозерской вернуть мужа в семью. Зелье дает противоположный эффект. После этого Марко Вовчок начинает с ним ссориться.

"Давая слишком много, я не хочу получать слишком мало, — пишет Кулиш в письме Вилинской. — В вашей душе холод. Хватит мне мучиться безумным увлечением к женщине, неспособной любить горячо! Зная величие любви моей, вы не смогли преодолеть известного вам слабого чувства. Меня испугала перспектива безрадостных моих желаний, надежд. Я решился отступить, пока еще не сошел с ума. Оставьте мне хоть братскую привязанность. Расстанемся как друзья, если не могли сойтись как любовники. Мы без физических наслаждений знали похоть высоких мыслей. Преданность во мне не иссякнет и тогда, когда бы я увидел вас в объятиях другого. Вы сделали со мной чудо: ко мне еще раз вернулась юность моя. Я снова воспылал чистой и глубокой любовью. Снова познал муки горячих слез, еще раз побывал на небе и в аду".

В апреле 1859-го Марко Вовчок официально разводится и отправляется в Германию. Договаривается с Пантелеймоном Кулишом встретиться в Берлине. Он везет в багаже ее белье, она — его деньги. Кулиш прибывает первым и напряженно ждет вестей. Их долго нет, и поэтому начинает думать о самоубийстве.

"Сначала она увлеклась мной, как чем-то выше других людей. Но когда встретила человека, который показался ей еще выше, - остыла, - составляет он завещание. — Но продолжала держать меня, бог знает почему и для чего, очень близко возле себя. Она никогда не давала мне отчаяться в ее любви. Ее легкомыслие и изменчивость погубили меня. Жизнь мне опостылела. Я холодно решаюсь прекратить ее".

В конце Кулишу сообщают: Мария путешествует в Берлин с сыном и русским писателем Иваном Тургеневым. Он переводит ее произведения на русский. Постоянно уговаривает ехать с ним за границу, якобы именно там женщина сможет реализовать свой талант.

— Успокойтесь. Шевченко не повесится, Кулиш не застрелится, Костомаров, возможно, бросится в воду. Но что же делать, — убеждает Тургенев.

"Я ему не завидую. Почти радуюсь их сближению, — записывает Кулиш. — В этом мое спасение от самых больших бедствий, которые постигли бы меня при ее вечно загадочном душевном состоянии. Она привыкла обманывать. Фальшивое отношение к мужу изуродовало ее характер. Я бы хотел, чтобы она открыто жила с Тургеневым. Мы встретимся и расстанемся друзьями. Я могу побыть с ней в Берлине один час. Очень интересно знать все подробности второго ее романа. Следить за ней всегда было интересно. Судьба этой женщины редкая".

Писатель возвращается к жене. Марко Вовчок живет с Иваном Тургеневым несколько месяцев. Поселяется в Париже и активно пишет и публикует свои произведения. Поклонниками Вилинской становятся писатели Александр Герцен, Лев Толстой, Густав Флобер, Проспер Мериме и химик Дмитрий Менделеев. Влюбленный Жюль Верн дал эксклюзивное право на перевод его произведений на русский язык.

8 языков знала Марко Вовчок — французский, английский, польский, чешский, немецкий, украинский, русский, итальянский. В семье с детства общались на французском. Украинский изучала в течение восьми лет этнографических экспедиций по селам. Стала первой украинской женщиной-писательницей. Елена Пчилка позже писала: "Какая-то первая попавшаяся кацапка, с рождения не слышавшая украинского, едва захотела, в два дня переняла язык со всеми тончайшими его ресурсами. Начала писать по-украински — лучше всех украинских повествователей".

Никогда не седели волосы

"Теперь по понедельникам у меня толпа женщин, — пишет в 1870-ом в письме писательница и переводчица Марко Вовчок. — Все ищут работу. Многие приезжают из провинции".

В том году она начинает работать редактором петербургского журнала "Переводы лучших иностранных писателей". За это должна получать 2 тыс. руб. в год — на эти деньги можно снимать элитную 6-комнатную квартиру. Дополнительно редактор зарабатывает гонорар за переводы — 25 руб. за печатный лист.

Деньги ей нужны для погашения долгов, которые накопились во время пребывания в Париже. Нанимает переводчиц, которым обещает платить по 10 руб. за лист. Выполненные переводы подписывает своим именем. Журнал становится популярным, но Марко Вовчок выплачивает не договоренные суммы, а лишь половину. Объясняет это затруднением и обещает отдать позже.

Одна из помощниц решает отомстить. Вместо своего перевода подсовывает сделанный ранее Марией Трубниковой и Надеждой Стасовой. Вовчок не перечитывает его и публикует под своим именем. Это замечают, созывают третейский суд из 19 литераторов. Марко Вовчок признают виновной в плагиате.

Она перестает писать и печататься. Поддержать ее приезжает сын Богдан с другом Михаилом Лобачем-Жученко. Женщина не выглядит на свои годы, у нее никогда не седели волосы. На 17 лет младший Михаил влюбляется. Они женятся, покидают столицу и живут в провинциальных городках.

Автор: Анна ОРЕЛ
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