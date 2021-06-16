Женщина родила в прямом эфире телеканала

16 июня 1998 года впервые в прямом эфире на телеканале "Интер" показали роды. На такой эксперимент решилась 40-летняя американка из Флориды. Женщина родила мальчика по имени Шон.

Автор: ene Asmussen from Pexels Американка родила мальчика в прямом эфире на телеканале "Интер".

В 2018-м американская радиоведущая Кассиди Проктор также родила в прямом эфире. Правда, во время утреннего шоу Spencer's Neighborhood на радиостанции The Arch в городе Сент-Луис, США, где работает Кассиди. Роженица призналась, что решение транслировать рождение ребенка было спонтанным, ведь схватки начались на две недели раньше запланированного срока. Радиоведущая добавила, что роды в прямом эфире стали логическим продолжением ее ежедневной работы в шоу, поскольку она делится со слушателями всеми аспектами жизни.

С каждым годом эта шокирующая тенденция растет. Роды перестали быть интимной темой, которая не требует лишних глаз. О них не только говорят или показывают по телевидению, но и транслируют в социальных сетях. Современные матери рожают в прямом эфире Instagram. При этом в деталях рассказывая другим, что это такое и что их ждет.

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В Украине роды бесплатные. Нужны только вещи индивидуального пользования для себя и малыша. Требование оплатить благотворительные взносы или лекарства является незаконным.

Женщина имеет право рожать в любом государственном или частном учреждении, независимо от места регистрации и фактического проживания, и в любое время по желанию изменить врача. Сопровождать и поддерживать роженицу в родильном зале может один или два человека: мать, муж, отец или любой другой близкий человек.

В последний триместр беременности медики советуют держать при себе документ, удостоверяющий личность, обменную карту беременной, телефон с номерами родных и врача, который наблюдает беременность.

Для того чтобы роды состоялись максимально безопасно для матери и ребенка, каждая женщина должна подготовиться к ним физически, психологически и организационно.

Права женщины во время родов:

- медицинское сопровождение на всех этапах родов;

- партнерские роды;

- информация о состоянии здоровья роженицы и будущего ребенка, результаты анализов и т.д.;

- роды в индивидуальном зале;

- демедикализация родов. Роженица имеет право родить ребенка в максимально естественных условиях. Врач должен использовать прежде всего немедикаментозные средства для обезболивания;

- свобода действий. Каждая роженица может свободно передвигаться во время родов, рожать в удобной для себя позе;

- на обеспечение контакта "кожа к коже". Акушерка должна положить малыша на живот мамы сразу после рождения. Контакт "кожа к коже" должен продолжаться не менее 2 ч. в родильном зале;

- индивидуальное пребывания. В палате должны находиться только мама с новорожденным ребенком;

- грудное вскармливание. ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют как можно быстрее начать грудное вскармливание, лучше - в течение первого часа жизни малыша.

Медики неустанно твердят о сложности и ответственности родов. Поэтому процесс появления новой жизни должен происходить под чутким руководство акушеров-геникологов и другого персонала. Рождение ребенка в домашних условиях, без сопровождения медиков, может привести к фатальным последствиям.

Самая популярная блогерша Украины 26-летняя София Стужук поделилась с подписчиками в Instagram кадрами из своих домашних родов. Блогера рассказала, что обеих дочерей рожала дома и об этом не жалеет. На опубликованных фото есть ее покойный муж Дмитрий Стужук и старший сын Давид.