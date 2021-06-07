Самая популярная блогер Украины поделилась кадрами с домашних родов

Самая популярная блогер Украины 26-летняя София Стужук поделилась с подписчиков в Instagram кадрами из своих домашних родов. Опубликовала снимки к международному дню домашних родов, который отмечали 6 июня.
Блогера рассказала, что обоих дочерей рожала дома и об этом не жалеет. На опубликованных фото есть ее покойный муж Дмитрий Стужук и старший сын Давид.
"Я давно ничего не писала о домашних родах, но я привела в этот мир своих двух дочерей таким прекрасным образом. Это были два потрясающих теплых волшебных опыта", - написала София.
"Я приняла для себя самое правильное решение когда-то давно после выкидыша, и прожила свои роды так, как мечтала. Ну, только без боли не обошлось, конечно. Здесь уже против природы не попрешь", - отметила Стужук. ⠀
Также многодетная мама пообещала, что родит еще как минимум двоих детей.
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Украинский блогер София Стужук сделала операцию по увеличению груди. Новостью поделилась с 5,6 млн подписчиков в Instagram. Оперировали Софию в одной из клиник Стамбула. Ранее София утверждала, что является сторонницей естественной красоты, и, похоже, она изменила мнение.
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