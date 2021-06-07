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понедельник, 07 июня 2021 23:46

Самая популярная блогер Украины поделилась кадрами с домашних родов
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Украинская блогер София Стужук обеих дочерей рожала дома. На фотографиях есть ее покойный муж Дмитрий Стужук и старший сын
Фото: Instagram.com/sofia_stuzhuk
Украинская блогер София Стужук обеих дочерей рожала дома. На фотографиях есть ее покойный муж Дмитрий Стужук и старший сын
Украинская блогер София Стужук обеих дочерей рожала дома. На фотографиях есть ее покойный муж Дмитрий Стужук и старший сын
Украинская блогер София Стужук обеих дочерей рожала дома. На фотографиях есть ее покойный муж Дмитрий Стужук и старший сын
Украинская блогер София Стужук обеих дочерей рожала дома. На фотографиях есть ее покойный муж Дмитрий Стужук и старший сын

Самая популярная блогер Украины 26-летняя София Стужук поделилась с подписчиков в Instagram кадрами из своих домашних родов. Опубликовала снимки к международному дню домашних родов, который отмечали 6 июня.

Блогера рассказала, что обоих дочерей рожала дома и об этом не жалеет. На опубликованных фото есть ее покойный муж Дмитрий Стужук и старший сын Давид.

"Я давно ничего не писала о домашних родах, но я привела в этот мир своих двух дочерей таким прекрасным образом. Это были два потрясающих теплых волшебных опыта", - написала София.

"Я приняла для себя самое правильное решение когда-то давно после выкидыша, и прожила свои роды так, как мечтала. Ну, только без боли не обошлось, конечно. Здесь уже против природы не попрешь", - отметила Стужук. ⠀

Также многодетная мама пообещала, что родит еще как минимум двоих детей.

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Украинский блогер София Стужук сделала операцию по увеличению груди. Новостью поделилась с 5,6 млн подписчиков в Instagram. Оперировали Софию в одной из клиник Стамбула. Ранее София утверждала, что является сторонницей естественной красоты, и, похоже, она изменила мнение.

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07
июня

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