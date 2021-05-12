Заставляет плакать от боли: пять продуктов защитят от остеохондроза

Шпинат и скумбрия защищают от остеохондроза.Фото: vokrugsveta.ru

Скумбрия, селедка и шпинат защищают от остеохондроза. Также полезны мед и финики, поскольку содержат калий, магний и кальций. Те укрепляют кости и связки. Эти продукты надо есть хотя бы два-три раза в неделю.

Остеохондроз частая болезнь, которая заставляет людей плакать от боли. Об этом рассказал Gazeta.ua Константин Дяденько, столичный ортопед.

"Самой первой страдает шея, имея слабый мышечный корсет. На мелкие позвонки идет большая нагрузка. Между ними эластичные межпозвонковые диски, делают позвоночник упругим. При остеохондрозе они теряют эластичность. Человек чувствует тяжесть в затылке или покалывание в руках", - пояснил врач.

Снять спазмы мышц поможет ванна, после которой надо сразу лечь. До такого состояния доводит длительное сидение. Тогда масса мышц уменьшается и они не в состоянии обеспечить позвоночнику стабильность.

При запущенном процессе формируются грыжи, давят на нервы.

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Чтобы не немели руки, не ныл позвоночник и не болела спина, стоит для профилактики регулярно заниматься физкультурой, чтобы укрепить мышечный корсет. Лекарства от остеохондроза нет.

Современный человек около 7 ч. в день проводит в статическом сидячем положении. Офис, компьютер, автомобиль: так живут более 50% населения нашей страны, а в некоторых эта цифра возрастает до 9 ч. И они регулярно испытывают боли в спине. Есть ли связь между длительным сидением и проблемами с позвоночником, рассказали врачи Института вертебрологии и реабилитации.