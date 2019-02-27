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среда, 27 февраля 2019 10:10

Запретили витамины, которые предназначались для лечения нервной системы

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Запретили витамины, которые предназначались для лечения нервной системы
Комплекс поливитаминов "Нейровитан" временно запретили. Фото: Slovechco

В Украине временно запретили одну серию комплекса витаминов группы B "Нейровитан".

Такое решение приняла Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками во вторник, 26 февраля.

Таблетки "Нейровитан" покрытые оболочкой, расфасованные по 10 штук в 3 блистера, которые лежат в картонной коробке серии 4910. Производителем лекарств является Хикма Фармасьютикалз Ко. Лтд., Иордания.

Запрет установили из-за несоответствия требованиям по показателю "Количественное определение - пиридоксина (в форме гидрохлорида)" до регистрационного удостоверения № UA / 7433/01/01.

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Поливитамины назначают для лечения заболеваний нервной системы: невриты, полиневриты, диабетические невриты, невралгия, ишиалгия, межреберная невралгия, невралгия тройничного нерва, парестезии, периферические нейропараличи, паралич лицевого нерва, люмбаго, артралгия и миалгия.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила несколько препаратов с действующим веществом фенспирид.

Во временном запрете попали лекарства, которые назначались при бронхиальной астме, обструктивном бронхите. Также для лечения симптомов органов дыхания.

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