Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать

Следует с детства учить детей правильно чихать. Во время пандемии Covid-19 особенно важно прикрывать нос и рот, а не перекрывать дыхательные пути.

Именно при чихании вирус распространяется наиболее интенсивно. Это идеальные условия для рассеивания капель слизи в пространстве и оседание этих капель на бытовых предметах, рассказал педиатр Евгений Комаровский на странице в Instagram.

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"Теоретически, интенсивный поток воздуха для того и делается, чтобы вывести мешающие частицы за пределы дыхательных путей. Но выход перекрыт, а куда же деваться? В лучшем случае струя воздуха возвращается в носоглотку, в худшем — попадает в пазухи носа и евстахиеву трубу, во много раз повышая риск развития синусита, трахеита или отита", - написал врач.

Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy

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Противовоспалительные средства могут облегчить внешние симптомы коронавируса. Но в целом они никак не повлияют на саму болезнь, ее тяжесть и внутренний ход.