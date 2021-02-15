 
Ексклюзивы
1/5
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 90
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 153
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6291
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 180
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 288
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 1179
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 270
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 450
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1494
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 612
Фото
Все фото
3
2
17
1
5
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Видео
Все видео
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 270
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 450
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1494
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 486
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 558
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 522
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
понедельник, 15 февраля 2021 10:39

Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
3

  Комментировать

Следует с детства учить детей правильно чихать. Во время пандемии Covid-19 особенно важно прикрывать нос и рот, а не перекрывать дыхательные пути.

Именно при чихании вирус распространяется наиболее интенсивно. Это идеальные условия для рассеивания капель слизи в пространстве и оседание этих капель на бытовых предметах, рассказал педиатр Евгений Комаровский на странице в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Могли проср*ть все, что только можно" - Комаровский о российской вакцине

"Теоретически, интенсивный поток воздуха для того и делается, чтобы вывести мешающие частицы за пределы дыхательных путей. Но выход перекрыт, а куда же деваться? В лучшем случае струя воздуха возвращается в носоглотку, в худшем — попадает в пазухи носа и евстахиеву трубу, во много раз повышая риск развития синусита, трахеита или отита", - написал врач.

Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потеря обоняния во время коронавируса: Комаровский объяснил опасность симптома

Противовоспалительные средства могут облегчить внешние симптомы коронавируса. Но в целом они никак не повлияют на саму болезнь, ее тяжесть и внутренний ход.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

Назвали самую распространенную онкологию среди украинских детей

Самое читаемое
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
38
 2 Просмотров: 39629
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 27045
Актриса &quot;Крепостной&quot; обольстительно изгибалась на фоне Карпат
Актриса "Крепостной" обольстительно изгибалась на фоне Карпат
3
 Просмотров: 19728
Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
5
 Просмотров: 16929
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
6
 Просмотров: 15984
Здоровье
Назвали самую распространенную онкологию среди украинских детей
Назвали самую распространенную онкологию среди украинских детей
 Просмотров: 117
Как изменилась ситуация с коронавирусом за выходные
Как изменилась ситуация с коронавирусом за выходные Просмотров: 414
Обнаружили коронавирус после введения двух доз вакцины Pfizer
Обнаружили коронавирус после введения двух доз вакцины Pfizer Просмотров: 630
Дефицит витамина В12: назвали основные симптомы
Дефицит витамина В12: назвали основные симптомы Просмотров: 2835
В Швеции временно прекратили вакцинацию AstraZeneca
В Швеции временно прекратили вакцинацию AstraZeneca Просмотров: 630
Больше всего комментируют
12
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
8
Путин сделал заявление о Донбассе
5
Зеленский с женой в День влюбленных отправится в ОАЭ
3
Окружному админсуду Киева урежут полномочия
2
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
Голосов: 115
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть