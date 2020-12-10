Потеря обоняния во время коронавируса: Комаровский объяснил опасность симптома

Второй проблемой Комаровский считает, что люди могут не почувствовать запаха дыма и газа. Фото: pixabay

Существуют 2 ситуации, в которых отсутствие запахов может угрожать жизни человека.

1-я связана с тем, что с помощью обоняния люди определяют качество продуктов, об этом рассказал врач Евгений Комаровский на блоге в YouTube.

"Поскольку вы понятия теперь не имеете, воняет или не воняет эта пища, то я вас очень прошу, внимательно изучайте сроки годности и лишний раз смотрите на упаковку", - сказал он.

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2-й проблемой Комаровский считает, что люди могут не почувствовать запаха дыма и газа. Врач отметил важность использования датчиков дыма и газа в такой ситуации.

"Пожалуйста, обратите на это внимание, это может куче народа спасти жизнь", - призвал Комаровский.

По его словам, при коронавирусе не происходит необратимого поражения обоняния и способность чувствовать запахи обязательно вернется. Он также подчеркнул, что обоняние может пропадать и в других случаях: при травме, опухоли или воспалительном процессе.

"Потеря обоняния в сочетании с необычными симптомами - это реальный повод провести томографию головного мозга", - добавил врач.

Противовоспалительные средства могут облегчить внешние симптомы коронавируса. Но в целом они никак не повлияют на саму болезнь, ее тяжесть и внутренний ход, об этом заявил врач Евгений Комаровский.