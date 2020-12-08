Имеют ли противовоспалительные средства влияние на коронавирус

Внешние симптомы коронавируса противовоспалительные препараты могут облегчить. Фото: pixabay

Противовоспалительные средства могут облегчить внешние симптомы коронавируса.

Но в целом они никак не повлияют на саму болезнь, ее тяжесть и внутренний ход, об этом заявил врач Евгений Комаровский.

"Если человек их долго и постоянно принимает, то у него меньше шансов болеть с высокой температурой. То есть субъективно, по ощущениям, болезнь будет иметь легкий ход, но реально на тяжесть заболевания это не влияет", - сказал доктор.

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По его словам, вы можете чувствовать себя немного лучше, но риск госпитализации и тяжелой болезни при этом не уменьшается:

"Человек, который принимает нестероидные противовоспалительные средства, имеет столько же шансов на тяжелую форму ковиду и на госпитализацию, как и человек, который такие средства не принимает", - говорит Комаровский.

При тяжелых и легких формах коронавируса воздухообмен в легких может обеспечить положение на животе. Об этом рассказал украинский врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.