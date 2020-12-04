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пятница, 04 декабря 2020 07:30

Комаровский дал важные советы людям с поражением легких

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Комаровский дал важные советы людям с поражением легких
Врач заметил, что людям с лишним весом сложно принять такое положение, но посоветовал вынуть пружины из матраса в области живота. Фото: pixabay.com

При тяжелых и не очень формах коронавируса воздухообмен в легких может обеспечить положение на животе.

Об этом рассказал украинский врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.

"Когда у человека Covid-19 в тяжелой форме, то один из самых эффективных способов активизации воздухообмена в легких - положение на животе. Вирус поражает задние отделы легких и когда человек лежит на животе, в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен. Это улучшает состояние человека, причем существенно. Любое поражение легких, любое удушье - надо лежать на животе", - сказал Комаровский.

Врач заметил, что людям с лишним весом сложно принять такое положение, но посоветовал вынуть пружины из матраса в области живота.

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Украинский врач Евгений Комаровский отметил, что защитные маски нужно носить не только больным, но и здоровым людям. Врач уверяет, что если нет возможности придерживаться дистанции в 2 м, то маски должны носить все даже на улице.

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Дата
04
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